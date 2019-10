Maltempo | la nuova perturbazione “si abbatte sulle regioni più fragili della Penisola

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) “Lasipiùcon Piemonte e Liguria che hanno ben il 100% dei comuni con parte del territorio a rischio idrogeologico“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ispra in occasione dell’ultima ondata dicon allagamenti, frane ed evacuazioni con l’allertaprotezione civile per allagamenti e frane. “La percentuale di rischio è la piu’ alta a livello nazionale dove – precisa la Coldiretti – sono 7275 i comuni complessivamente a rischio, il 91,3% del totale. I cambiamenti climatici con le precipitazioni sempre più intense e frequenti con trombe d’aria, grandinate e vere e proprie bombe d’acqua, si abbattono – sottolinea la Coldiretti – su un territorio reso piu’ debole dalla cementificazione e dell’abbandono delle aree marginali, ma anchemancanza di programmazione adeguata che ...

paoloigna1 : Meteo, nuova ondata di maltempo. Allerta in Liguria - augusto_amato : Meteo, nuova ondata di maltempo. Allerta in Liguria - Angela23763271 : RT @repubblica: Meteo, nuova ondata di maltempo. Allerta in Liguria [news aggiornata alle 13:50] -