Jeremy Renner | star di Avengers accusato dalla moglie | Ha minacciato di uccidermi e

Star di Avangers - Jeremy Renner - accusato dalla moglie : Ha tentato di uccidermi : Guerra aperta tra l'attore Jeremy Renner e l'ex moglie Sonni Pacheco che, nella disputa legale per l'affidamento della figlia Ava, non si risparmiano colpi bassi. L'ultimo porta la firma della donna che accusa Renner di averla minacciata di morte con una pistola. Guai giudiziari per l'eroe di Avangers Jeremy Renner. L'attore è al centro di una battaglia legale per l'affidamento della figlia di sei anni, Ava, avuta dall'ex moglie Sonni Pacheco. ...