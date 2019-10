Infortunio Medel | tegola Bologna | i tempi di recupero

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019)– Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, nel frattempo in vista della prossima giornata non arrivano buone notizie in casa. Sono ripresi questo pomeriggio, coi rientri in gruppo di Lukasz Skorupski e Ladislav Krejci dalle Nazionali, gli allenamenti verso Torino. Seduta atletica agli ordini del prof. Marchesi e lavoro tecnico-tattico per i rossoblù. Gli esami cui è stato sottoposto Gary, infortunatosi con il Cile, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, condidi circa 4 settimane. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo: idiCalcioWeb.

