Ancelotti e De Laurentiis sono talmente ai ferri corti che hanno parlato di rinnovo

Napoli - De Laurentiis chiama a rapporto Ancelotti : i risultati latitano - il presidente è stufo : A Napoli non è tutto rose e fiori e, visti i risultati, era anche prevedibile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si sarebbe lamentato con il tecnico Carlo Ancelotti del rendimento altalenante della squadra, soprattutto dopo il pareggi

Mattino : è sereno tra De Laurentiis e Ancelotti. L’obiettivo è passare il girone di Champions : Anche Il Mattino scrive dei rapporti tra il mister e il presidente del Napoli alla vigilia della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, e parla di rapporti sereni. In questi giorni, approfittando della pausa, ha parlato più volte con De Laurentiis con cui il rapporto continua a essere sereno: il presidente ha completa fiducia nel tecnico di Reggiolo e Carlo sa di avere alle spalle un patron che continua a dargli carta bianca. In ...

La Gazzetta segue la linea della freddezza tra De Laurentiis e Ancelotti : La Gazzetta dello Sort scrive oggi del rapporto tra il presidente De Laurentiis e Carlo Ancelotti, “chi dice che siano in perfetta sintonia mente”. Nessuna lite, come paventato da qualche parte negli ultimi giorni, ma una telefonata sì. Dopo la gara pareggiata contro il Genk, in cui De Laurentiis “ha voluto sapere dall’allenatore il perché di quel risultato (0-0) che potrebbe compromettere il cammino del Napoli in Champions ...

Fedele : “Ancelotti ora deve guadagnarsi credibilità! Basta con gli esperimenti - deve arrangiarsi con il materiale che gli viene messo a disposizione dalla ditta De Laurentiis &Giuntoli…” : Il parere di Fedele su Ancelotti e il Napoli Enrico Fedele sulle colonne de Il Roma, come di consueto esprime il suo parere sul Napoli: Settimana di riflessione. Un riposo che deve far meditare tutti. Ancelotti innanzitutto. Basta con gli esperimenti, con le turnazioni e con i giocatori utilizzati in ruoli diversi dalle proprie caratteristiche. Nove formazioni diverse nelle prime nove partite di campionato sono un po’ troppo. ...

Ultime Napoli - scontro De Laurentiis-Ancelotti : ecco cosa è successo : Ultime Napoli, scontro De Laurentiis-Ancelotti: ecco cosa è successo Ultime Napoli De Laurentiis Ancelotti| L’edizione odierna di Cronache di Napoli, all’interno delle pagine riservate allo sport, svela un retroscena che vede protagonisti Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti in un litigio anche abbastanza alterato dopo la sfida con il Genk. ecco il racconto. “Non basta il turnover totale, chiesto e ottenuto già dallo ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti verso l’addio a fine stagione : De Laurentiis pensa ad Allegri : Calciomercato Napoli, Ancelotti verso l’addio a fine stagione: De Laurentiis pensa ad Allegri Calciomercato Napoli Ancelotti| L’edizione odierna de “Le Cronache di Napoli“, scrive in merito ad una possibile partenza di Carlo Ancelotti in estate, ipotizzando dunque una rottura con De Laurentiis e la fine del rapporto con un anno di anticipo Il quotidiano ipotizza già alcuni nomi che potrebbero sostituire l’attuale tecnico, nel caso ...

Il Messaggero : a Napoli clima sgradevole - De Laurentiis difenda Ancelotti : De Laurentiis difenda Ancelotti, Scrive così Il Messaggero, in controtendenza rispetto al Mattino: l’editore è lo stesso. Le prestazioni poco brillanti della squadra (dopo Liverpool ha fatto passi in dietro), un malessere interno allo spogliatoio, un ambiente che comincia a storcere il naso, stanno creando un clima sgradevole e controproducente per tutti attorno a uno degli allenatori più vincenti del mondo. Questa l’imprevedibile ...

Il Mattino : “Nessun problema tra Ancelotti e De Laurentiis - hanno la stessa visione del calcio” : Il rapporto tra Ancelotti e De Laurentiis è molto buono, scrive Il Mattino. Ancelotti è come un professore universitario: dà per scontato che chi ha davanti a sé sia molto avanti nelle conoscenze, altrimenti non sarebbe lì ma al liceo. Il Mattino ricorda che forse il tecnico ha sopravvalutato la sua rosa, abituato come era a giocatori in grado di uscire da soli dai momenti difficili senza bisogno di discorsi e rimproveri. Al Napoli ...

Tardelli : «Il miracolo di Ancelotti è aver fermato le inutili polemiche di De Laurentiis» : La Champions ci sta facendo capire quanto il calcio italiano debba ancora lavorare per imporsi a livello internazionale secondo Tardelli che sulla Stampa sottolinea le prestazioni deludenti di Atalanta e Inter. Il Napoli è stata l’unica squadra, secondo Tardelli che ha regalato una grande gioia una vittoria che ci riempie di orgoglio. Costruita con saggezza tattica, qualità e cuore. Un Napoli che ha saputo aspettare con pazienza, ...

De Laurentiis : 'Ancelotti voleva Llorente - non Icardi - a Napoli tutti tifosi juventini' : La Serie A quest'anno potrebbe essere sicuramente più competitiva rispetto allo scorso anno, quando la Juventus ha dominato e, a sei giornate dalla fine del campionato, era già campione d'Italia. Napoli ed Inter sono pronte a battagliare con la società bianconera, nonostante la squadra di Ancelotti abbia subito la prima sconfitta alla seconda giornata proprio contro la Juventus. A proposito della società campana, ha parlato al Corriere dello ...

Il Giornale : De Laurentiis ha cominciato l’opera di demolizione di Ancelotti? : Il Giornale parla di Ancelotti e De Laurentiis. O meglio, di quella che chiama una prassi del presidente del Napoli, quella di esaltare i suoi eroi – leggi i suoi allenatori – per poi demolirli al momento opportuno. E’ accaduto con Sarri adesso sembra si stia ripetendo con il tecnico di Reggiolo. I calciatori ed allenatori del Napoli spesso si innamorano della città, scrive il quotidiano, si schierano apertamente, si ...

Napoli capitale della realtà virtuale : qui la denuncia di Ancelotti nasconde una trama di De Laurentiis : Benvenuti a Napoli capitale della realtà virtuale. Qui il mondo reale non conta, non ha alcun rilievo nel dibattito pubblico. L’ultima conferma arriva dalla querelle sullo spogliatoio del Napoli. Succede che a due giorni dalla prima partita del Napoli in campionato, lo spogliatoio azzurro non è ancora pronto. Dieci giorni fa, Carlo Ancelotti effettuò il sopralluogo al San Paolo e vide davanti ai suoi occhi un cantiere aperto. Rimase ...

Basile : “Fatto tutto quello che ha chiesto il Napoli. Anche le stanze per Ancelotti e De Laurentiis” : Sul Mattino altre dichiarazioni del commissario per l’Universiade Basile sul caso spogliatoi scatenato ieri dal durissimo comunicato di Ancelotti. “Non ho parole, abbiamo fatto tutto quello che loro ci hanno richiesto, per il tecnico abbiamo Anche realizzato una stanza tutta per lui e per il suo staff. C’è Anche un piccolo studio che De Laurentiis ha voluto realizzare e abbiamo realizzato secondo le sue indicazioni. Avevamo previsto ...

De Laurentiis : “Sarri è il passato - mi godo Ancelotti - il mio allenatore perfetto” : Aurelio De Laurentiis ha parlato del presente e del suo Napoli nell’intervista al Corriere dello Sport, ma anche del passato che a volte ritorna, anche se il presidente chiarisce che non ha mai creduto nei ritorni di fiamma “Sarri è un grandissimo allenatore e quindi cosa dovrò dirgli se non “bravo” oltre a stringergli la mano. Come ho già detto il passato è il passato, il presente è il presente e il futuro è quello che sarà. Non ...