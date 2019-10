Tennis | ATP Anversa 2019 | Lorenzo Sonego deve arrendersi a Tsonga | l’azzurro esce al

Tennis - ATP Stoccolma 2019 : Stefano Travaglia supera in tre set Reilly Opelka! : Ottimo esordio di Stefano Travaglia nel primo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma: sul cemento indoor svedese l’azzurro piega dopo un’ora e 54 minuti di aspra battaglia lo statunitense Reilly Opelka, numero 6 del seeding, con lo score di 7-5 4-6 6-4 ed ora affronterà al secondo turno il vincente della sfida, che si giocherà domani, tra la wild card di casa, lo svedese Elias Ymer, ed il lucky loser nipponico Yuichi Sugita. Il primo ...

Tennis - ATP Mosca 2019 : Andreas Seppi piega Christian Garin e va al secondo turno : Bella impresa di Andreas Seppi nel primo turno del torneo ATP 250 di Mosca: su cemento indoor russo l’azzurro piega dopo due ore e 45 minuti di aspra battaglia il cileno Christian Garin, numero 5 del seeding, con lo score di 3-6 7-6 (2) 7-6 (4) ed ora affronterà al secondo turno il vincente della sfida, che si giocherà domani, tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena ed il lituano Ricardas Berankis. Il primo set non inizia al meglio per ...

Tennis - ATP 250 Anversa 2019 : Paolo Lorenzi sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni da Gregoire Barrere : Dura un’ora il tentativo di Paolo Lorenzi di entrare nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Anversa, in Belgio. Il senese, che ancora a 37 anni lotta sui campi di mezzo mondo, è stato sconfitto dal francese Gregoire Barrere in due set: 6-1 6-4 il punteggio conclusivo. A meno di ripescaggi sfuma, dunque, la possibilità di avere tre italiani in un tabellone che, oltre a Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, vede al via anche il duo ...

Tennis - ATP Stoccolma 2019 : Gianluca Mager fuori all’ultimo turno delle qualificazioni : Gianluca Mager è stato battuto col punteggio di 6-1 7-5 dall’austriaco Dennis Novak nell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Stoccolma, uno degli appuntamenti più classici della stagione Tennistica indoor. Il primo set dura solamente 20 minuti col 24enne di Sanremo, numero 123 del mondo, che perde due volte il servizio nel quarto e nel sesto game, il suo avversario, che lo segue a una sola posizione di distanza nel ranking ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Matteo Berrettini attualmente qualificato. Fabio Fognini spera ancora : ancora due settimane e si conosceranno gli otto giocatori che parteciperanno alle ATP Finals 2019 di Londra. Un traguardo che è ampiamente alla portata di Matteo Berrettini e che Fabio Fognini spera di raggiungere ancora. La possibilità di vedere due azzurri a Londra è remota, ma tutto è ancora possibile e sarà il Masters 1000 di Parigi-Bercy a dare la sentenza definitiva. Per le ATP Finals sono già sei i Tennisti qualificati (Nadal, Djokovic, ...

Tennis - la classifica di Berrettini e Fognini verso le ATP Finals. Situazione intricata - tutti i possibili scenari : Nel circuito maggiore maschile mancano tre settimane, quelle decisive, soprattutto per Matteo Berrettini e per Fabio Fognini, per la qualificazione alle ATP Finals dl Londra che si disputeranno dal 10 al 17 novembre. I tornei rimasti sono tutti sul cemento indoor e tutti in Europa, questa settimana sono in programma tre ATP 250 a Mosca, Anversa e Stoccolma, la settimana prossima due ATP 500 a Vienna e Basilea e infine, tra quindici giorni, ...

Tennis - Ranking ATP (14 Ottobre) : Matteo Berrettini nuovo numero uno d’Italia. In vetta sempre Novak Djokovic : Matteo Berrettini è il nuovo numero uno d’Italia. La semifinale raggiunta nel Masters 1000 di Shanghai ha permesso al Tennista romano di raggiungere l’undicesima posizione nel Ranking ATP, sorpassando in classifica Fabio Fognini, attualmente dodicesimo. I due azzurri sono comunque vicinissimi alla Top-10 e nelle prossime settimane proveranno ad entrarci. Una decima posizione attualmente occupata dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, ...

Tennis - ATP Challenger Mouilleron-Le-Captif 2019 : Jannik Sinner sconfitto in semifinale da Mathias Bourgue al tie-break del terzo set mancando un match point : Nella semifinale dell’ATP Challenger sul cemento indoor di Mouilleron-Le-Captif deludente sconfitta per l’altoatesino Jannik Sinner che manca la sua quarta finale dell’anno nel circuito cadetto cedendo col punteggio di 6-4 4-6 7-6 al francese beniamino di casa Mathias Bourgue in due ore e 18 minuti di gioco. Sinner ha una palla break già nel primo game del match ma non la sfrutta, è lui invece a perdere subito dopo la battuta ma recupera ...

Tennis - ATP Shanghai 2019 : quattro semifinali under 23! Berrettini con altri tre Next Gen - non succedeva dal 1999 : Per la prima volta dal 1999 ci sono ben quattro semifinalisti di 23 o meno anni in un Masters 1000. A Shanghai, infatti, i quattro Tennisti che si daranno battaglia nella giornata di domani sul cemento cinese, fanno tutti parte della Next Gen: negli ultimi 20 anni non era mai successo che i quattro semifinalisti fossero così giovani in un torneo della massima fascia (inferiore solo agli Slam). Il nostro Matteo Berrettini ha solo 23 anni e se la ...

ATP Shanghai – Berrettini avverte Zverev : “farò una grande partita - riesco finalmente a giocare un Tennis aggressivo” : Il tennista romano ha commentato il successo ottenuto su Thiem, concentrandosi poi sul duello in semifinale con Zverev Matteo Berrettini è in semifinale nel Masters 1000 di Shanghai, un risultato pazzesco figlio dell’impresa compiuta oggi al cospetto di Dominic Thiem, steso in due set al termine di una prestazione impeccabile. AFP/LaPresse Un successo che permetterà al giocatore romano di scavalcare Fognini e salire all’11° ...

Tennis : Stefanos Tsitsipas è il sesto qualificato per le ATP Finals di Londra - adesso è lotta per gli ultimi due posti : Ormai era solo questione di giorni ed infatti l’ATP lo ha reso ufficiale quest’oggi con una nota: Stefanos Tsitsipas è aritmeticamente qualificato per le Finals 2019 in programma a Londra dal 10 al 17 novembre. Il greco si è reso protagonista di una prestazione stellare che gli ha consentito di battere in tre set (3-6, 7-5, 6-3) il n.1 al mondo Novak Djokovic ai quarti di finale dell’ATP 1000 di Shanghai, ma la certezza della ...

Tennis - ATP Challenger Mouilleron-le-Captif 2019 : Jannik Sinner vola in semifinale. Piegato Copil in tre set : Missione compiuta per Jannik Sinner. L’azzurro conquista l’accesso alle semifinali dell’ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif (Francia), superando in tre set il rumeno Marius Copil (n.90 del ranking) con il punteggio di 3-6 6-1 6-4 in 1 ora e 54 minuti di partita. Con questo risultato Jannik approda al prossimo turno, dove affronterà il vincente del match tra il francese Mathias Bourgue e l’austriaco Dennis Novak. Nel ...

Tennis - ATP Challenger Mouilleron-Le-Captif 2019 : Jannik Sinner conquista i quarti di finale - vittoria in rimonta contro Rosol : Jannik Sinner continua la sua marcia nell’ATP Challenger di Mouilleron-Le-Captif (Francia). Sul cemento transalpino il giovane altoatesino ha piegato in tre set il ceco Lukas Rosol (n.152 del mondo) con il punteggio di 6-7 (3) 7-5 6-3 in 2 ore e 34 minuti di partita. Una prova di grande carattere per l’azzurrino che ha saputo reagire alle avversità e trovare la chiave per portare a casa un incontro non semplice contro un giocatore ...

Tennis - ATP Challenger Mouilleron-Le-Captif 2019 : Jannik Sinner conquista i quarti di finale - vittoria in rimonta contro Rosol : Jannik Sinner continua la sua marcia nell’ATP Challenger di Mouilleron-Le-Captif (Francia). Sul cemento transalpino il giovane altoatesino ha piegato in tre set il ceco Lukas Rosol (n.152 del mondo) con il punteggio di 6-7 (3) 7-5 6-3 in 2 ore e 34 minuti di partita. Una prova di grande carattere per l’azzurrino che ha saputo reagire alle avversità e trovare la chiave per portare a casa un incontro non semplice contro un giocatore ...