Sara Tommasi dalla D’Urso faccio una vita di casa e chiesa

Chi è Angelo Guidarelli - fidanzato di Sara Tommasi : Fresca ospite del salotto di Barbara D’Urso, Sara Tommasi ha da tempo ritrovato l’amore. Chi è il suo nuovo fidanzato? Dopo diversi gossip incentrati su un indefinito uomo di nome Angelo, il nuovo compagno della showgirl bocconiana ha ora anche un volto e un cognome. L’uomo che sembra aver riportato un po’ di serenità nelle travagliata vita della Tommasi si chiama Angelo Guidarelli. Nato a Terni nel 1974, è un attivista ...

Live - Sara Tommasi racconta la sua storia : “Ho temuto di morire” : La storia di Sara Tommasi ha il colori di un incubo. Una bellissima ragazza, laureata alla Bocconi, che parla quattro lingue. Ma un tarlo interiore che la divora: il desiderio di apparire a ogni costo. E poi il baratro: l’abuso di sostanze stupefacenti, la malattia mentale che si accende in seguito a quegli abusi, i film porno “girati quando non ero in me a causa delle droghe”, il degrado. Poi, piano piano, la cura e la ...

Live-non è la D'Urso - Sara Tommasi spiazzante : "Pensavo di morire - ero un automa piena di cocaina" : Sara Tommasi ha chiesto di poter essere ospitata da Barbara d’Urso per raccontare della sua rinascita, o meglio, "conversione" come lei stessa l'ha definita. Carmelita ha quindi ovviamente accettato la richiesta della giovane ragazza, ospitandola nel suo salotto di Live Non è la d’Urso, nella puntat

Live - Non è la d'Urso - parla Sara Tommasi : 'Non sono guarita - prendo farmaci per l'umore' : Sara Tommasi, domenica 13 ottobre, è stata ospite a Live - Non è la d'Urso. La 38enne ha scelto il salotto di Barbara d'Urso per raccontare i momenti più bui della sua vita. All'epoca, la Tommasi era una delle showgirl più richieste nel mondo dello spettacolo. Purtroppo, però, il successo l'ha portata ad incontrare anche delle persone sbagliate. Dal racconto della soubrette, è emerso che, uscendo la sera, ha conosciuto amicizie infelici: "Ho ...

Sara Tommasi torna in tv : “Grazie per avermi ospitato Barbara”, entra così dopo tantissimo tempo una rinata Sara Tommasi, la showgirl che aveva preoccupato i fan essendo entrata in un brutto giro di droga e avendo girato sotto effetto di stupefacenti dei film hard. “Vorrei dire a tutte le ragazze di non uscire la sera - inizia a raccontare - perché proprio uscendo la sera io sono entrata in un giro di brutta gente. Mi hanno drogato e dall'assunzione della droga mi ...

Sara Tommasi torna in tv a “Live Non è la D’Urso” : “Mi davano tantissima cocaina obbligandomi a girare film hard” : Dopo una lunga assenza dalle scene, Sara Tommasi è tornata in tv domenica sera ospite di “Live Non è la D’Urso” e a Barbara D’Urso ha raccontato quanto le è successo negli ultimi anni, spiegando che per lei sono stati molto difficili causa dell’abuso di alcol e droga e rivelando di esser stata costretta a fare sesso davanti alle telecamere. “Mi drogavano obbligandomi a girare film hard – ha detto la ...

“Cosa ero costretta a fare…”. Sara Tommasi - la spaventosa confessione al Live di Barbara D’Urso : Sara Tommasi è stata ospite nello studio di “Live – Non è la D’Urso”, dopo un periodo di buio fatto di sesso davanti alle telecamere, abuso di alcol e droga, l’ex showgirl di Terni ha parlato in maniera molto chiara su quanto le è successo negli scorsi anni. Il racconto di Sara ha lasciato il pubblico in studio e la stessa Barbara D’Urso molto provati. “Mi drogavano obbligandomi a girare film hard”, ha raccontato la showgirl nel salotto di ...

Sara Tommasi torna in tv : “Sono bipolare - ero drogata e mi sfruttavano” : Sara Tommasi a Live-Non è la d’Urso per parlare della sua brutta esperienza Sara Tommasi è tornata in tv. La showgirl è stata protagonista di Live-Non è la d’Urso nella puntata in onda su Canale 5 domenica 13 ottobre. La Tommasi ha parlato nel salotto di Barbara d’Urso degli anni più bui della sua vita, […] L'articolo Sara Tommasi torna in tv: “Sono bipolare, ero drogata e mi sfruttavano” proviene da Gossip e ...

Sara Tommasi a Live Non è la d’Urso : “Vivevo come una barbona” : Live Non è la d’Urso, Sara Tommasi torna in tv e parla della sua nuova vita Ospite della puntata di stasera di Live Non è la d’Urso è stata la soubrette Sara Tommasi, che è tornata in tv per parlare della sua nuova vita dopo tutti gli scandali del passato, i video porno girati sotto ricatto, gli spogliarelli in strada e tutto ciò che le provocava il suo bipolarismo. E a proposito del suo periodo buio, ovvero un baratro dal quale ...

Sara TOMMASI/ 'Fai il porno o ti uccidiamo o gettiamo acido' - Live Non è la d'Urso - : SARA TOMMASI ospite a Live - Non è la d'Urso racconta della sua malattia: 'Mi hanno dato della droga e ho avuto problemi psichici'

Sara Tommasi : "Faccio una vita casa e chiesa" (video) : prosegui la letturaSara Tommasi: "Faccio una vita casa e chiesa" (video) pubblicato su Gossipblog.it 13 ottobre 2019 22:48.

Il drammatico racconto di Sara Tommasi quando ho visto la morte in faccia : Sara Tommasi tramite un comunicato stampa pubblicato dal sito “Dagospia, racconta che dopo un periodo di disintossicazione e cure psichiatriche è tornata a stare bene, in attesa di ricomparire in tv. Ora al suo fianco si ci sono la famiglia e gli amici, ma il passato è stato difficile: “Anni veramente terribili – si legge sul sito – tante cose le ho rimosse, scappavo di casa, vagavo senza una meta, non riuscivo a volermi bene, mi davo a ...

Sara Tommasi ora sto bene voglio tornare in tv : Dopo tante difficoltà la showgirl la vita di Sara Tommasi oggi è cambiata e, come fa sapere un comunicato stampa pubblicato dal sito “Dagospia, dopo un periodo di disintossicazione e cure psichiatriche è tornata a stare bene, in attesa di ricomparire in tv. Ora al suo fianco si ci sono la famiglia e gli amici, ma il passato è stato difficile: “Anni veramente terribili – si legge sul sito – tante cose le ho rimosse, scappavo di casa, vagavo ...