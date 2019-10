Quello mi dà…” Francesca Fialdini senza parole L’ospite gela lo studio di “Da noi… a

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Da esule ad influencer: è questa la storia di nonna Licia, 89enne istriana trapiantata a Viterbo. Una storia che ha il sapore della fiaba: a dare la notorietà alla donna non è stata la personale ricerca di successo, ma il nipote 35enne Emanuele Usai, esperto di digital marketing, che voleva vedere la nonna sorridere di nuovo dopo la morte del marito. ”Dopo la morte di nonno Aldo, nonna era depressa. Non sapevo come tirarla su. Le ho proposto, per gioco, di fare qualche foto. Lei si metteva in posa come se l’avesse sempre fatto”, aveva raccontato. Così Licia Fertz sbarca sul web a primavera 2018, sorridente e con le mani impastate di farina. “Ciao Instagram! C’è posto per una ragazza di 88 anni?”: così esordiva su Instagram nonna Licia, che oggi conta ben 66mila follower. ”Questo nipote perde troppo tempo con me. Gli dico sempre che è troppo premuroso, ...

