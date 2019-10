Quella volta che Ferguson minacciò Eriksson | “Se convochi Rooney ti ammazzo”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Era il 2006 e la nazionale inglese si apprestava a disputare il Mondiale, a noi italiani particolarmente caro. Sulla panchina dell'Inghilterra sedeva Sven Goran, che al "The Times" ha svelato un retroscena riguardante Sir Alex, relativo proprio a quel periodo: "Erano le sette del mattino o anche prima. Mai a dirmi 'ciao Sven, come stai?', pensai volesse uccidermi. E in effetti mi disse 'Ti ammazzo, sei finito, non convocareperché sto per ucciderti". L'attaccante del Manchester United stava recuperando da un infortunio al metatarso, manon volle sentire ragioni e rispose: "Alex, convocherò. Ora buona vacanza, ciao ciao".

