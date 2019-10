Pjanic | il Cies l' ha definito il giocatore più in forma d' Europa

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Miralemsta vivendo un inizio stagione in grande spolvero tanto da meritarsi il riconoscimento del(Centro Studi della FIFA) dipiù ind'. Il regista sta facendo la differenza sia alla Juve che nella Nazionale bosniaca. Contro la Finlandia, l'ex Roma ha segnato 2 gol, uno su rigore, l’altro su azione trafiggendo Hradecky all'incrocio dei pali. Chi aveva visto un’esagerazione nelle parole di Sarri quando ha auspicato unin grado di toccare 150 palloni a gara, oggi deve ricredersi. Il, centro studi legato alla FIFA nei suoi indici elaborati sulle prestazioni dei giocatori ha stabilito che finora con un 96,7 su 100 è stato il migliorin assoluto. I numeri diI miglioramenti del numero 5 bianconero sono visibili anche alla Juventus; infatti si sta verificando ciò che l'ex Napoli e Chelsea ha chiesto nella conferenza ...

