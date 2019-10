Nobel dell' Economia | vincono Banerjee | Duflo e Kremer per l' approccio sperimentale nella

Nobel economia a Banerjee - Duflo e Kremer : ?il rigore della scienza nella lotta alla povertà : C’è continuità nell'assegnazione del premio Nobel a Banerjee, Duflo e Kremer, un anno dopo Nordhaus e Romer. Tutti intellettuali che migliorano la qualità e l'efficacia delle politiche pubbliche:? quest'anno la lotta alla povertà, lo scorso il contrasto al cambiamento climatico e il sostegno al cambiamento tecnologico

Nobel dell’Economia per lotta a povertà a Duflo - Kremer e Banerjee (Mit e Harvard) : Il premio congiunto annunciato dall’Accademia reale svedese. Lo scorso anno lo vinsero William Nordhaus e Paul Romer per il loro contributo allo sviluppo sostenibile

Nobel dell’Economia 2019 a Duflo - Banerjee e Kremer per la lotta alla povertà globale : Annunciato dall’Accademia reale svedese, «per gli studi sulla povertà globale». Lo scorso anno lo vinsero William Nordhaus e Paul Romer per il loro contributo allo sviluppo sostenibile

Nobel dell’Economia 2019 : vincono Banerjee - Duflo e Kremer : Annunciato dall’Accademia reale svedese, «per l’approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale». Lo scorso anno lo vinsero William Nordhaus e Paul Romer per il loro contributo allo sviluppo sostenibile

Premio Nobel per la Pace al primo Ministro dell'Etiopia - Abiy Ahmed Ali : Il Premio Nobel per la Pace 2019 viene assegnato al primo Ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed Ali, con la seguente motivazione: “Per i suoi sforzi per raggiungere la Pace e la cooperazione internazionale e, in particolare, per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea”. Questo quanto deciso dall'apposito Comitato, composto da cinque personalità nominate dal Parlamento norvegese. Negli ultimi anni il ...

Il primo ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed Ali ha vinto il Nobel per la pace : Il premier etiope (foto: ZACHARIAS ABUBEKER/AFP/Getty Images) Il primo ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed Ali ha vinto il Nobel per la pace per “i suoi sforzi nel raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per le sue iniziative decisive per risolvere i conflitti lungo il confine con l’Eritrea”. Il suo nome è stato annunciato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Oslo, in Norvegia, poco dopo le 11. Il ...