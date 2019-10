Monte Livata | escursionisti recuperati dopo aver smarrito sentiero

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma – Brutta disavventura per una coppia di romani, che domenica 13 ottobre nel pomeriggio sono stati sorpresi dal buio e dalla nebbia e hannola strada. I due avevano lasciato la macchina in località Campo Minio, nei pressi della sommità di, per poi dirigersi a piedi nel bosco verso Campo dell’Osso. La coppia aveva deciso di fare una passeggiata invogliata dalla bella giornata di sole e,percorso diversi chilometri, è stata tratta in inganno dalla particolare morfologia del terreno e sorpresa dalla nebbia al calare della notte. I due hanno di conseguenza avuto numerose difficoltà a ritrovare la via. Entrambi professionisti, hanno prontamente richiesto l’intervento del 112. Le ricerche, frutto della sinergia dei Carabinieri della Stazione di Affile e di Subiaco e di una squadra di Vigili del Fuoco di Subiaco, sono prontamente ...

