“Marcia su Tokyo 2020” | ginnastica artistica | l’Italia può sfatare un tabù secolare

Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) I Mondiali di Stoccarda si sono conclusi con due medaglie per l’Italia della, un bottino lusinghiero e non così abituale alle nostre latitudini. Il bronzo della squadra femminile, per rango e caratura della disciplina in questione, entra di diritto tra le imprese memorabili del 2019 azzurro. Da anni OA Sport vi raccontava delle fantomatiche Fate, un gruppo di quattro ragazze (Giorgia Villa, Alice ed Asia D’Amato, Elisa Iorio) che ha vinto tutto a livello juniores nel biennio 2017-2018. Un quartetto che, nonostante la verdissima età (16 anni), ha retto sin da subito il confronto diretto con le grandi dellainternazionale. I coefficienti di difficoltà degli esercizi e la qualità delle allieve del guru Enrico Casella ponevano l’Italia come naturale candidata alla top5 alla vigilia della rassegna iridata. Eppure nel corso delle ...

