L' Aquila | cadono frammenti dal viadotto dopo una scossa di terremoto

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Luca Sablone In corso interventi di messa in sicurezza antisismica: prevista l'installazione di reti per evitare la caduta di ulterioriPaura per dei calcinacci che si sono staccati da undell'A24 che passa sulla Strada Statale 17, uno dei luoghi più trafficati de L'. Ad essere coinvolto è stato un automobilista che fortunatamente è rimasto illeso; lo stesso conducente ha avvertito i vigili del fuoco che tempestivamente si sono recati sul posto e hanno provveduto - con l'ausilio della polizia municipale e dell'Anas - a transennare la zona e a rimuovere idi cemento a terra. I fatti si sono verificati due giorni fa, pocoundi magnitudo 3.1 alle ore 14.29 con epicentro a Capitignano, distante circa trenta chilometri dal capoluogo abruzzese. Tuttavia secondo il parere degli esperti non vi sarebbe alcun nesso tra lae il ...

abruzzo24ore : Calcinacci cadono dal viadotto A24, danneggiata auto, sulla SS17 in periferia dell'Aquila - ekuonews : alcinacci di cemento di piccole dimensioni si sono staccati, nel pomeriggio, da un viadotto dell'A24 che passa sull… - zazoomnews : Cadono calcinacci da viadotto dell’A24 all’Aquila: colpita un’auto in transito - #Cadono #calcinacci #viadotto -