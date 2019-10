Il Pd e il cavaliere inesistente

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Nel mio ultimo post scrivevo di come la casa comune del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle sia a buon punto e oggi, all’indomani delle ultime dichiarazioni del segretario democratico Nicola Zingaretti, la cosa appare ineludibile, “Il Pd e il M5S insieme rappresentano oltre il 40% dell’elettorato italiano, se allarghiamo anche agli altri alleati abbiamo un’alleanza che sta intorno al 47-48%”.Un’alleanza che appare desiderabile da parte del Pd. Infatti, in vista delle prossime regionali in Umbria, il Pd e il M5S hanno trovato un candidato comune. Al netto del distinguo “civico” da parte di Luigi Di Maio, i democratici e i grillini sembrano orientati a fare blocco comune contro lo schieramento di centrodestra Lega-Fratelli d’Italia e Forza Italia. Anzi, questa alleanza potrebbe valere anche per le prossime politiche.Il patto ...

