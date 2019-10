“Ho perso un figlio” L’amata attrice e quella tragica confessione a Domenica In Mara

Federica Fontana - brutto infortunio mentre fa yoga : “Ho perso la sensibilità al pollice destro” : La modella e showgirl Federica Fontana si è procurata un brutto infortunio mentre faceva yoga. È stata lei stessa a raccontare quanto accaduto in un post su Instagram, pubblicando una sua foto in bianco e nero con una smorfia di dolore. “Ieri a yoga… non so come durante una torsione mi sono fatta male… ho un coltello piantato nella schiena! E ho perso la sensibilità nel pollice mano destra! Insomma tutto bene ma non benissimo”, ...

“Ho perso mia figlia”. Gianni Morandi e la confessione dolorosissima a Verissimo. In lacrime anche Silvia Toffanin : È senza dubbio uno degli artisti più amati del panorama canoro nazionale. Parliamo naturalmente di Gianni Morandi che ha eguagliato i tanti successi della sua carriera con qualche devastante accadimento nella sua vita privata. Per chi non lo sapesse infatti, il cantante di Moghidoro, ha sofferto molto per la scomparsa della piccola figlia, Serena, nata nel 1967 dal legame con la sua prima moglie Laura Efrikian. La piccola non ce l’ha fatta dopo ...

“Ho perso un testicolo per un errore medico. E ora mi vergogno da morire” : "Dopo l'intervento non sentivo più la gamba sinistra": il racconto di un giovane operaio. "Errare è umano, ma chi sbaglia deve pagare" dice il ragazzo, che dopo 12 giorni di agonia è stato operato d'urgenza, iniziando una battaglia legale con la struttura convenzionata alla quale si era rivolto per un varicocele.Continua a leggere

Francesca Cipriani in ospedale : “Ho perso 3 kg in una notte” : Qualche giorno fa Francesca Cipriani aveva spaventato tutti i suoi tanti fan di Instagram con delle Storie realizzate direttamente a bordo di un’ambulanza. Due scatti, nel dettaglio: in uno si vedeva l’interno del mezzo di soccorso, con Francesca sdraiata sulla lettiga. Nell’altro, il braccio con l’ago cannula che si utilizza per la somministrazione endovenosa di farmaci. L’ex Pupa e opinionista televisiva però non aveva aggiunto dettagli. Molti ...

Ambra Lombardo : “Ho perso peso a causa di un amore malato” : Ambra Lombardo, che ha rifatto il seno in seguito ad una perdita di peso notevole, racconta di essere dimagrita a causa di un amore malato. Fino ad oggi, Ambra Lombardo raccontava di essersi sottoposta ad un intervento per ingrandire il seno, che le era diminuito a seguito di alcuni problemi di salute, ma non aveva mai chiarito quali fossero state le cause di quanto successo.La ex concorrente del Grande Fratello, infatti, aveva sempre detto di ...

MotoGp - Marquez spiazza tutti : “Ho perso l’aria per 5 secondi - poi ho chiesto di tornare subito in pista” : Lo spagnolo ha rivelato di aver chiesto di tornare subito in pista dopo la caduta, decidendo poi di farsi controllare per via della tremenda botta presa contro l’asfalto Marc Marquez dimostra ogni settimana di più di che pasta sia fatto, un pilota velocissimo e indistruttibile, capace di superare indenne anche una tremenda botta come quella capitatagli oggi nel corso delle FP1 del Gran Premio della Thailandia. Lo spagnolo ha parlato ...

“Ho perso molto sangue”. Eleonora Rocchini ancora sotto choc dopo lo schianto : le condizioni della ex di Uomini e Donne : La paura è passata ma i segni sono ben visibili sulla pelle. dopo il tremendo incidente stradale di cui è rimasta vittima nella notte tra venerdì e sabato Eleonora Rocchini torna parlare. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che nei giorni scorsi era salita all’attenzione della cronaca patinata per la fine (senza appello) della sua storia con Oscar Branzani, tronista conosciuto proprio nel salotto di Maria De Filippi, lo ha fatto dal suo ...

Formula 1 - Bottas si gode il secondo posto : “Ho salvato il week-end - peccato per il tempo perso dietro la McLaren” : Il finlandese ha commentato il secondo posto ottenuto in Russia, utile per completare l’insperata doppietta Mercedes a Sochi secondo posto e tanti sorrisi per Valtteri Bottas, che porta a casa un risultato oltre le più rosee aspettativa, grazie ai problemi di affidabilità avuti dalla Ferrari con Vettel. Lapresse Soddisfazione e tanto entusiasmo in casa Mercedes, con il pilota finlandese che esalta il lavoro del proprio team: ...

“Ho perso una figlia”. Rosanna Lambertucci tira fuori tutto il suo dolore : nessuno lo aveva mai saputo : Un dolore atroce per Rosanna Lambertucci, uno dei volti più amati della tv. Un dolore che esce fuori dopo anni, ha scelto il salotto di Verissimo Rosanna Lambertucci per raccontarlo davanti a una Silvia Toffanin oltremodo commossa. “La morte di mio padre ha salvato la vita a me tanti anni dopo – spiega -. Ha avuto un incidente stradale vicino Latina, apparentamene non aveva nulla di grave. Quando lo hanno portano in ospedale, era troppo tardi. È ...

Jessica Simpson racconta la sua dieta post parto : “Ho perso 45 chili in 6 mesi” : 45 chili persi in 6 mesi. È quanto successo a Jessica Simpson che ha raccontato di essersi sottoposta a una dieta per rimettersi in forma dopo il parto: “Sei mesi. 45 chili in meno (ebbene sì, avevo raggiunto i 108 chili). Il mio primo viaggio lontano da Birdie mi emoziona per molte ragioni, ma sono orgogliosa di essere di nuovo me stessa. Anche quando sembra impossibile, scelgo di impegnarmi duramente”, ha scritto la cantante e ...

“Ho perso 50 chili”. Jessica Simpson Era così : grassa e irriconoscibile. La cantante torna in forma e mostra la nuova lei : Non le hanno mai perdonato di essere ingrassata così tanto, o meglio, di aver dichiarato di essere felice nelle sue forme più morbide e materne. Questo è successo ben due volte, nel 2013 e nel 2019, quando Jessica è rimasta incinta e con la gravidanza ha preso 50 chili. Le sue foto hanno fatto il giro del web e lei è stata massacrata a suon di critiche e commenti al veleno. Jessica Simpson, da sex symbol nel film “Hazzard” del ’05, aveva messo ...

Incidente aereo Bergamo - la corsa contro il tempo dell’ex poliziotto : “Ho estratto tre persone - poi mi sono dovuto arrendere” : “Le fiamme erano già arrivate alle portiere, non si potevano aprire. Dal finestrino spuntavano delle gambe, una ragazza cercava di uscire. Abbiamo fatto quello che avrebbe fatto chiunque altro. Abbiamo tirato e siamo riusciti ad estrarla dall’aereo. Lo stesso con una seconda ragazza. Dopo di loro, un uomo”. Racconta così alla giornalista Giuliana Ubbiali del Corriere della Sera, l’ex poliziotto in pensione la sua corsa ...

Formula 1 – Leclec esplosivo dopo la pole a Singapore! Il team radio del ferrarista è sincero : “Ho perso il controllo” [VIDEO] : Charles Leclerc super dopo le qualifiche del Gp di Singapore: il team radio del monegasco della Ferrari dopo la pole è esplosivo Charles Leclerc ha regalato oggi una nuova gioia ai tifosi ferraristi ed al team del Cavallino: il giovane pilota monegasco ha chiuso le qualifiche col miglior tempo, lasciandosi alle spalle Hamilton e Vettel. Una gioia immensa per Leclerc, che dopo il suo giro veloce è esploso in un team radio di fuoco: ...

Ridotto in carrozzina dal carcere : “Ho perso l’uso delle gambe perché non mi hanno curato” : Dino Caporosso è stato colpito alla schiena dalla pistola di un vigile urbano durante una tentata rapina a Tarano, nel 1981. Recluso in carcere, Caporosso non ha potuto seguire le terapie che gli avrebbero permesso di tornare a camminare e alla fine la paralisi è diventata irreversibile. Oggi, dopo che una sentenza del tribunale gli ha dato ragione, Caporosso è ai domiciliari.Continua a leggere