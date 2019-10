Firenze | donna muore investita da un treno Ipotesi suicidio

Firenze - donna investita da un autobus di linea : la 40enne in codice rosso : L'incidente stradale nella prima mattinata di oggi mercoledì 9 ottobre in via Giampaolo Orsini all'incrocio con via di Ricorboli. La donna è stata soccorsa e trasporta d'urgenza con lesioni gravi all'ospedale fiorentino di Careggi. Per consentire i soccorsi il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico per diverso tempo.Continua a leggere