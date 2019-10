Da Roma a Bruxelles i dilemmi dei parlamenti

Migranti - Roma tratta con Bruxelles per nuove regole : Conte lavora con Viminale e Farnesina per superare il tratta to di Dublino attraverso l'apertura di un dialogo con la Ue

Commissario Ue - Bruxelles aspetta Roma - anzi Rousseau : Bruxelles aspetta Roma . anzi : Bruxelles aspetta Rousseau . Il voto di domani della piattaforma M5s sulla nascita del governo Conte con il Pd mette in stand-by finanche la formazione della nuova Commissione europea. La nuova presidente Ursula von der Leyen è costretta a rimandare la presentazione della sua squadra. Avrebbe voluto procedere venerdì e invece dovrà aspetta re la prossima settimana. L’Italia infatti non ha ...

Bruxelles - al via i colloqui per i commissari. Solo Italia - Francia e Romania non presentano candidati : 26 agosto: la data era scolpita nell’agenda del governo dimissionario. Non un ultimatum ma un termine previsto dall’Unione europea per le proposte dei Paesi al presidente eletto Ursula von der Leyen per la prossima Commissione: 24 Paesi su 27 hanno reso nota la propria scelta, mentre all’appello mancano Francia, Romania e Italia, dove la trattativa sui nomi è stata congelata dalla crisi di governo. “Prima i candidati vengono ...