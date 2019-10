Carcere | Antigone e 4 garanti contro l’Inps | “Anche i detenuti che lavorano hanno diritto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Le case di detenzione non potrebbero andare avanti senza di loro. Barbieri, cuochi, bibliotecari, addetti alla lavanderia e alle pulizie: nelle carceri italiane, stando ai dati del 2017,18.404, il 31,95% del totale. Sono dipendenti a tutti gli effetti dell’amministrazione penitenziaria, quindi dello Stato italiano, che nella Costituzione riconosce il fondamentale ruolo del lavoro per la rieducazione del condannato, ma che nei fatti produce discriminazioni: secondo, ad esempio, chi ha dovuto interrompere il proprio periodo di lavoro quando era innon haa ricevere l’indennità di disoccupazione. “Quello all’interno delè qualificato come lavoro e va trattato come tale in tutti suoi aspetti, altrimenti stiamo creando un mondo differente”, dice Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione, che ha promosso un ricorso per impugnare ...

