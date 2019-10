Bordoni- Massaro | chiesta convocazione Commissione Ambiente | Collatino un gioiello

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma – Arrivano le parole di Davide, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, e di Pietrangelo, vice coordinatore di FI, in merito alla situazione del quartierea Roma Est. “Nel corso di un confronto tra Comitati di quartiere, Associazioni di zona, cittadini e rappresentati della politica si è svolta un’escursione al Parco della Serenissima detto anche Parco che non c’è, a Roma Est zona, per capire i problemi di questa vasta area verde e cercare di dipanare la matassa amministrativa che ha costretto questo luogo, dal grande potenziale naturalistico e archeologico, in un grave stato di abbandono. L’area interessa il IV, V e VI Municipio ed è in condizioni pietose – afferma il Vice Coordinatore Romano di Forza Italia Pietrangelotra i presenti all’iniziativa nel Parco in rappresentanza degli Azzurri per dare impulso alla necessaria ...