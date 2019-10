Acli Roma | 16 10 presentazione presidio mobile per servizio ascolto e esigibilità diritti

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 14 ottobre 2019)– Mercoledì prossimo, 16 ottobre 2019, alle ore 10, presso il Mercato Serpentara, in via Virginio Talli, a, ledie provincia presenteranno l’iniziativa “In cammino verso le periferie” con l’inaugurazione di unche sarà attivo nelle periferiene con servizi dipsicologico, orientamento al lavoro, sostegno scolastico eddeigrazie al contributo di operatori qualificati. L’evento si inserisce nella V edizione della “Ottobrata Solidale” promossa dallediaps, dall’Unione Sportivae dalla FAP (Federazione Anziani e Pensionati), con il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana diCapitale, diCapitale e del Vicariato di. Ilverrà inaugurato nell’ambito del progetto l’Isola Che C’è, sostenuto dal ...

