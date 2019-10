Windows 10 November 2019 Update | vediamo le novità

Fonte : surface-phone

(Di domenica 13 ottobre 2019) Il roll-out di10, identificato come versione 1909, si sta avvicinando e dovrebbe iniziare verso l’inizio di novembre. L’aggiornamento è attualmente testato dai partecipanti al programma Insider nei rami di distribuzione Release Preview e Slow Ring, quest’ultimi con una build diversa. In questo articolo vedremo leche arriveranno con il secondo aggiornamento annuale del sistema operativo del colosso di Redmond. PrincipaliMenu Start e barra delle applicazioni Ora puoi creare rapidamente un evento dalla schermata a comparsa del Calendario sulla taskbar. Basta cliccare sulla data/ora nell’angolo in basso a destra per aprire il riquadro a comparsa, selezionare la data desiderata e iniziare a digitare nella casella di testo: vedrai le opzioni in-line per impostare un orario e il luogo. Il menu di navigazione (a sinistra) in Start ...

