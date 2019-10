Pensioni | Catalfo | ‘Quota 100 non si tocca | non sono previste modifiche’

Pensioni - il renziano Marattin : “Italia Viva propone l’abolizione totale di quota 100”. La ministra Catalfo : “Non si tocca - va a scadenza” : Italia Viva torna alla carica per “l’abolizione totale di quota 100“. Questa volta è il deputato Luigi Marattin a proporre di mettere mano alle Pensioni “a fronte del fatto che le risorse per la legge di bilancio 2020 non sono ancora del tutto definite”. Il renziano sostiene infatti che “si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni – spiega – perché spende risorse ingenti a carico dei ...

Pensioni e lavoro - Catalfo : ‘Quota 100 e reddito di cittadinanza non si toccano’ : Un fondo previdenziale integrativo pubblico per i giovani: è questa una delle ipotesi di intervento su cui sta lavorando il governo giallorosso mentre resta in primo piano nell’agenda politica, in vista del varo della legge di Bilancio 2020, la riforma delle Pensioni nel suo complesso. Ad annunciarlo è stato oggi il ministro del lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, del Movimento 5 stelle, che ha ribadito, inoltre, che il reddito e la ...

Pensioni Q100 - il Ministro Catalfo : 'Non sarà toccata' : Il Governo giallorosso starebbe studiando le modifiche opportune alla riforma Pensionistica voluta dalla Lega ed introdotta con la precedente Legge di Stabilità. Ad affermarlo è il Ministro del Lavoro del Movimento 5 Stelle Nunzia Catalfo che si sarebbe dimostrata contraria alle ipotesi di cancellazione della Quota 100 lanciata dal Partito Democratico. Poche istanze per Quota 100, tesoretto da due-tre mld "Quota 100 rimane. Poi se ci sono ...