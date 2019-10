L’informazione oggi è martellante ma spesso distorta L’arma migliore resta una sola

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) di Sandy Fiabane (a nome dei Soci di Fatto) Da buoni lettori del Fatto, il primo tema che si è posto alla nostra attenzione è stata la crescente disinformazione, soprattutto nel mondo del web di. Nel comunicato stampa del Consiglio Europeo del 20 giugno 2019, si legge come lo stesso Consiglio chieda “un impegno costante per sensibilizzare al tema della disinformazione e rafforzare la preparazione e la resilienza delle nostre democrazie di fronte a tale fenomeno”. Diversi sono stati gli interventi a livello europeo nell’ambito delle politiche educative, poi recepiti dalla normativa italiana. Da molti anni l’attenzione verso questo tema è alta, vista la facilità di accesso alle notizie garantita alla maggioranza di noi: dal programma europeo Safer Internet alla promozione della media education da parte dell’Unesco, fino alla legge 107 del 2015, nota come la Buona scuola, e al suo ...

