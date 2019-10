Giulia De Lellis a Singapore | Questo viaggio è per me | per dedicarmi tempo

Giulia De Lellis - novità sul libro : 'Richieste per tradurlo all'estero - sono sconvolta' : È una news del tutto inaspettata quella che ha dato poco fa Giulia De Lellis su Instagram; la ragazza, infatti, ha informato i suoi sostenitori che sono arrivate delle richieste estere per il suo libro. Pare che delle case editrici fuori dall'Italia vogliano tradurre il romanzo dei record che ha debuttato da noi meno di un mese fa: l'influencer si è detta sconvolta ma felice per questo ambizioso traguardo che potrebbe raggiungere alla prima ...

Giulia De Lellis al settimo cielo - il libro richiesto all’estero : “Sconvolta” : Giulia De Lellis, ennesimo successo per l’influencer: il libro Le corna stanno bene su tutto verrà tradotto Continuano le soddisfazioni per Giulia De Lellis e il suo libro Le corna stanno bene su tutto. Dopo essere stata in vetta alla classifica delle vendite in Italia, adesso Giulia è pronta a scalare le classifiche dei libri […] L'articolo Giulia De Lellis al settimo cielo, il libro richiesto all’estero: ...

Andrea Damante canta un inedito sul web : per i fan parla della storia con Giulia De Lellis : Mentre Giulia De Lellis dichiara amore a Iannone con foto piuttosto particolari (in cui lui è coperto solo da emoticon a forma di cuore), i fan tornano ad associarla al suo più famoso ex: Andrea Damante. Il brano inedito che il dj ha pubblicato su Instagram alcune ore fa, secondo tanti altro non è che il racconto della travagliata storia con l'influencer, alla quale sembra chiedere di tornare tra le sue braccia. Il brano di Andrea che ha fatto ...

Giulia De Lellis innamorata di Andrea Iannone : su IG foto del pilota coperto da emoticon : Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. La notizia che sta impazzando sui siti di gossip in queste ore, è quella incentrata sulle foto un po' particolari che la ragazza ha pubblicato su Instagram stamattina. Al risveglio in un albergo di Singapore, l'influencer ha infatti immortalato il pilota coprendone il corpo con delle emoticon a forma di cuore. La De Lellis omaggia la bellezza del fidanzato Andrea Sono ...

Giulia De Lellis : età - altezza - peso - fidanzato : Giulia De Lellis, diventata nota al pubblico con la partecipazione a Uomini e Donne, è una influencer. Il debutto sul piccolo schermo risale al 2015 quando arriva nello studio di Maria De Filippi per corteggiare Andrea Damante. Alla fine del suo percorso il tronista la sceglie e lì ha inizio la loro storia d’amore, durata fino alla primavera 2018. Ma è con il Grande Fratello Vip, a cui Giulia De Lellis partecipa dopo Damante, che raggiunge il ...

“Lui è scandaloso”. Giulia De Lellis e Andrea Iannone - ogni oltre limite. Li hanno beccati così : Sempre più innamorati, sempre più spregiudicati e bollenti. Doveva essere una fuga romantica lontana dai social, quella di Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La coppia è volata a Singapore per qualche giorno e i follower erano stati avvertiti: “spariremo per un po’”. Ma la tentazioni di Instagram è stata troppo forte e così ecco comparire nelle storie della influencer alcuni dettagli della vacanza a due: dalla vista panoramica dei grattacieli a ...

Giulia De Lellis vola a Singapore. Poi posta su Instagram Iannone nudo : «Adesso ci prenderemo una pausa da tutto», aveva preannunciato Giulia De Lellis dopo il boom del suo nuovo libro "Le corna stanno bene su tutto". Ma la coppia De Lellis -...

Giulia De Lellis sul suo personaggio nella web serie : 'Claudia - aspirante influencer' : Mancano meno di due settimane alla pubblicazione in rete della prima puntata di "Una vita in bianco", la serie che vede il debutto di Giulia De Lellis nel ruolo di attrice. Oggi, 10 ottobre, sui social network è stato postato un video nel quale la ragazza racconta il personaggio che interpreterà: si tratta di Claudia, una giovane che sogna di diventare influencer e che è molto legata agli amici. La De Lellis sta per debuttare come attrice È ...

Maurizio Costanzo su Giulia De Lellis : «Complimenti a lei per il successo del libro» : Il primo libro di Giulia De Lellis, Le corna stanno bene su tutto (ma stavo meglio senza), è diventato subito un grande successo editoriale. A riconoscerlo è stato anche un importantissimo esponente della cultura e della televisione italiana: Maurizio Costanzo. Anche se l’endorsement potrebbe sembrare un po’ di parte (Giulia De Lellis è diventata famosa grazie a Uomini e Donne, la trasmissione della moglie, Maria De Filippi), ...

Giulia De Lellis presenta Claudia - il suo personaggio in Una vita in bianco : Giulia De Lellis a Una vita in bianco sarà Claudia. Ecco il video dove presenta il suo personaggio Per Giulia De Lellis questo è un anno assolutamente fortunato. La modella di Pomezia, dopo aver vissuto un periodo no a causa della sua vita sentimentale, ha finalmente trovato l’amore (accanto ad Andrea Iannone), ha pubblicato un […] L'articolo Giulia De Lellis presenta Claudia, il suo personaggio in Una vita in bianco proviene da ...

Giulia De Lellis - Costanzo commenta il suo libro (e sorprende) : Maurizio Costanzo commenta il libro di Giulia De Lellis e sorprende. Il marito di Maria De Filippi è noto per non avere peli sulla lingua, per questo non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto di dire la sua su quello che è ormai divenuto un caso letterario. Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza, ha scalato le classifiche diventando uno dei libri più venduti del momento. In tanti hanno criticato l’opera ...

Giulia De Lellis - le parole di Maurizio Costanzo che spiazzano tutti : "Complimenti a lei e a..." : “Ho letto anche io che il libro di Giulia De Lellis sta vendendo molto bene. Complimenti a lei e all’editore“, ha scritto Maurizio Costanzo nella rubrica settimanale che da tempo cura sulla rivista Chi. Una consacrazione per la giovane influencer. “Sicuramente", prosegue il decano del giornalismo p

Giulia De Lellis - Costanzo parla del romanzo congratulandosi : 'L'ho letto anche io' : È passato meno di un mese da quando è stato pubblicato il primo libro di Giulia De Lellis: in pochissimo tempo, "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" ha ottenuto risultati incredibili, scalando tutte le classifiche di vendita. Tra coloro che si sono complimentati con l'influencer per questi numeri da capogiro, c'è anche Maurizio Costanzo. Il conduttore ha elogiato la capacità della romana di calamitare l'attenzione su di sé ...

Maurizio Costanzo su Giulia De Lellis : Complimenti a lei per il libro : Il libro di Giulia De Lellis è diventato un vero e proprio caso editoriale e adesso - dalle pagine della magazine Chi - è arrivato anche il parere di Maurizio Costanzo sul bestseller della ragazza nata televisivamente proprio negli studi di sua moglie Maria De Filippi. Nella rubrica di posta che il giornalista tiene sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, una lettrice lo interroga proprio in merito al volume "Le corna stanno bene su tutto. ...