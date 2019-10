Trova una scheda sd | dentro 39 foto di un omicidio | arrestato un uomo per l' assassinio di

La polizia vede una donna che trascina a fatica un bidone della spazzatura e la ferma - cosa Trova dentro è agghiacciate : Una donna di 51 anni, in California, e precisamente a San Bernardino è stata fermata dalla polizia mentre trascinava a fatica un bidone della spazzatura. La donna ha subito destato sospetti e la polizia ha ritenuto di doverla fermare per accertarsi di cosa ci fosse in quel bidone. Dopo aver perquisito il bidone la polizia è rimasta senza parole: all’interno c’era un uomo fatto a pezzi. La polizia non ha volto specificare quali parti del corpo ...

Anticipazioni 'Una vita' al 19/10 : Joaquin viene Trovato morto : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali della nota soap opera spagnola "Una vita", ambientata nella Spagna degli inizi del '900 in un immaginario quartiere cittadino. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 13 al 19 ottobre, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14.10 e martedì 15 ottobre in prima serata su Rete 4 dalle ore 21.5. Le vicende di questa settimana riguarderanno ...

Giorgia a 4 anni ha una malattia misteriosa : “Non respira da sola. Aiutateci a Trovare una cura” : L'appello dei genitori di Giorgia Kus, bimba di 4 anni ricoverata da 3 settimane nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova, attaccata ad un polmone artificiale e in sedazione profonda. La sua malattia al momento non ha un nome, ma lei ha smesso di camminare e respirare da sola: "Chi pensa di poterci aiutare può contattarci direttamente".Continua a leggere

Megghi Galo accusa Taylor Mega e le sue donne : È una Trovata pubblicitaria molto brutta : Le vicende che gravitano attorno a Taylor Mega e alle sue donne sembrano ormai aver assunto i contorni della soap-opera. Potrebbe chiamarsi “Lei, lei e l'altra” visto che le attenzioni della bionda influencer friulana pare siano contese tra due ragazze altrettanto attraenti, vertici di un triangolo amoroso moderno che si sviluppa prevalentemente per mezzo social. Come in tutte le soap-opera più amate non mancano i colpi di scena inaspettati e ...

Una strage di donne e bambini. A Lampedusa pochissime speranze di Trovare i dispersi : Il maltempo ostacola le ricerche e le speranze di ritrovare qualcuno in vita sono ormai ridotte al lumicino. È iniziata la seconda giornata di ricerche dei dispersi del naufragio avvenuto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre a sei miglia da Lampedusa. Sono state salvate 22 persone (13 uomini e 9 donne), mentre sono 13 le salme recuperate, tutte di donne, alcune incinte. Sarebbero almeno 15 i dispersi, tra cui, secondo alcuni ...

Asti - ordigno esplode nella notte vicino al tribunale : Trovato anche un cartello con minacce : Un ordigno rudimentale è esploso nella notte ad Asti nei pressi dell'archivio di Stato e del tribunale. Danneggiata la pavimentazione vicino alla cancellata di Via Galimberti. La polizia indaga sul gesto intimidatorio e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Non si registrano feriti.Continua a leggere

Rovazzi si Trova Will Smith in camera d’albergo : una giornata “particolare” (Video) : Will Smith e Fabio Rovazzi insieme: il video su Instagram Will Smith e Fabio Rovazzi insieme. Già questo dovrebbe sorprendervi ma se poi ci aggiungete che i due non si sono fatti una semplice foto la sorpresa diventa incredibile. O meglio, lo è per qualsiasi comune mortale ma non per Fabio Rovazzi che tra un […] L'articolo Rovazzi si trova Will Smith in camera d’albergo: una giornata “particolare” (Video) proviene da ...

Milan - Calabria fa mea culpa : “E’ stata una notte complicata - così non va bene. Devo riTrovare me stesso…” : La sua ingenua espulsione stava per compromettere il match. Dopo il rosso a Calabria, infatti, il Milan ha rischiato, salvata soltanto da Reina che ha parato il rigore a Schone nel finale. Il giorno dopo, il terzino rossonero fa mea culpa su Instagram. Questo il lungo messaggio scritto sul suo profilo ufficiale. È stato un inizio di stagione complicato. Per la squadra. Per me. E spero che la vittoria di ieri sia stata la svolta. Dal punto ...

Lui Trova mille scuse per non fissare la data di matrimonio - lei per vendetta - paga una gang che gli mozza una mano : Una donna molto gelosa e vendicatrice ha deciso di farla pagare cara al suo fidanzato perchè troppo bugiardo. L’uomo ha cercato con mille scuse di rinviare le nozze. Non ha mai trovato il tempo per andare a prenotare la sala e fissare la date di matrimonio. La fidanzata, scocciata dal comportamento dell’uomo, ha decido di vendicarsi. La donna, una poliziotta in servizio a Calcutta in India, ha ingaggiato una gang con lo ...

“Se i il tuo nome è Nicole - rispondimi” - invia 247 mail a altrettante ragazze per riTrovare una ragazza incontrata per pochi minuti in un bar di cui si era perdutamente innamorato : L’amore è follia. Uno studente, Carlos Zetina assiduo frequentatore delle aule dell’università di Calgary in Canada si è follemente innamorato di Nicole, una bella ragazza , conosciuta per qualche minuto in un bar della città canadese. I due si erano scambiati i loro numeri telefonici solo che quello di lei era sbagliato. Il ragazzo però non si è perso d’animo e ha inviato 247 mail a altrettante ragazze che avevano il nome di Nicole ...

Abbiamo Trovato su Encelado (una luna di Saturno) i mattoni della vita : (immagine: Getty Images) Grazie Cassini. Nonostante la missione si sia conclusa nel settembre 2017 con il tuffo della sonda spaziale nell’atmosfera di Saturno, i dati raccolti continuano a regalare meraviglie. L’ultima è che su Encelado, una delle lune del Signore degli anelli del Sistema solare, ci potrebbero davvero essere le condizioni per generare la vita come la conosciamo sulla Terra. Un team della Nasa ha infatti trovato, ...