Settebello Italia | Grecia domata e pass per Euro 2020 in tasca | Mancini compie un’impresa

Fonte : sportfair

(Di sabato 12 ottobre 2019) Mai nella storia l’aveva vinto sette partite su sette nelle Qualificazioni aglipei, un ruolino perfetto che vale ilperMissione compiuta, l’si qualifica aritmeticamente aglipei del, centrando la settima vittoria in altrettante partite del girone, impresa mai accaduta nella storia. Jennifer Lorenzini/LaPresse Tutto semplice per gli azzurri contro la, piegata 2-0 grazie al rigore di Jorginho e all’acuto di Bernardeschi, tornato al gol in Nazionale ad un anno esatto dalla rete segnata contro l’Ucraina il 10 ottobre 2018. Un uno-due mortifero arrivato nella ripresa, dopo un primo tempo giocato letteralmente sotto tono da Bonucci e compagni. La strigliata dinegli spogliatoi fa bene all’, che torna in campo nella seconda frazione con un piglio diverso, mettendo sotto lae prendendosi ...

