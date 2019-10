Pallavolo – Serie A2 Femminile | il Club Italia Crai cede al Sassuolo | le azzurre però

Fonte : sportfair

(Di sabato 12 ottobre 2019) Le ragazze di coach Bellano cedono con il risultato di 3-2 al, che si impone così al Centro Federale Pavesi Esordio casalingo agrodolce per ilche nella prima partita al Centro Federale Pavesi della Stagioneper 2-3 (22-25, 25-19, 18-25, 25-23, 10-15) alla Green Warriors. Il buon gioco e l’ottima prova di carattere non sono bastate per conquistare la vittoria contro un’avversaria in grado di rispondere colpo su colpo. Per l’avvio di gara il tecnico federale Massimo Bellano schiera la pellaggiatrice Anna Pelloia in diagonale con l’opposto Giorgia Frosini, le schiacciatrici Alessia Populini e Loveth Omoruyi, le centrali Emma Graziani e Linda Nwakalor eil libero Sara Panetoni. Dall’altra parte della rete coach Enrico Barbolini risponde con Mambelli, Fava, Malual, Cvetnic, Fucka, Pincerato e il libero Scognamillo. CRONACA – L’esordio casalingo ...

