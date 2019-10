Hockey ghiaccio | Alps League 2020 | Ritten vince e stacca Vipiteno in testa | Valpusteria e

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) Andata in scena questa sera la settima giornata del torneo europeo di2019-. Vittoria importante disul campo di Jesenice (4-5 al supplementare) cheinalla classifica, battuta dallo Zeller Eisbaren per 5-3. Prova di forza diche si impone 8-0 sul Klagenfurt, mentre sorride anche Fassa per un successo di misura contro il Lustenau (3-2). Arriva una sconfitta invece per Asiago, superata in casa dall’Olimpija 3-4. JESENICE-4-5 (dopo il tempo supplementare) Il Renon ottiene la quinta vittoria di fila in campionato e la vetta solitaria della classifica. I padroni di casa però partono meglio e trovano il vantaggio al 5′ con la rete di Miha Brus. Nel secondo periodo succede di tutto: al minuto 04:47 pareggia per il team italiano Stefan Quinz, poi nei successivi due minuti il Jesenice si porta sul momentaneo 3-1 ...

LSportCH : 2’544 giorni dopo… il Rappi è tornato a vincere contro il Berna in Regular Season! - LSportCH : ZSC Lions vs EV Zugo – Anteprima partita e statistiche comparative! - LSportCH : SCL Tigers vs Losanna HC – Anteprima partita e statistiche comparative! -