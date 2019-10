Ascolti | Tale e Quale batte Rosy Abate

Ascolti Tale e Quale Show : vince Conti - Rosy Abate chiude in crescita : Tale e Quale Show cresce e vince la serata contro il finale di Rosy Abate – La Serie Una crescita importante per Tale e Quale Show, ieri, contro il finale di Rosy Abate – La Serie. Per il programma di Carlo Conti, infatti, questi sono stati gli Ascolti: 4.030.000 telespettatori e il 19.69% di share, che sono bastati a vincere la serata di ieri, venerdì 12 ottobre. Il programma di Carlo Conti è cresciuto di ben 500 mila ...