Apple Arcade | vi presentiamo i dieci titoli più interessanti - speciale

L'oscuro e affascinante INMOST è ora disponibile tramite Apple Arcade : Apple ha comunicato di recente che INMOST è disponibile nella lista dei giochi a disposizione degli abbonati ad Apple Arcade, ovvero il nuovo servizio in abbonamento di Apple che consente di godersi oltre 150 titoli su iOS, iPadOS, tvOS e MacOS."INMOST è un atmosferico puzzle\platform caratterizzato da una solida storia. Il gioco segue le avventure di 3 personaggi diversi, collegati però da un oscuro destino in comune. In un castello abbandonato ...

INMOST è ora disponibile tramite Apple Arcade : Apple ha comunicato di recente che INMOST è disponibile nella lista dei giochi a disposizione degli abbonati ad Apple Arcade, ovvero il nuovo servizio in abbonamento di Apple che consente di godersi oltre 150 titoli su iOS, iPadOS, tvOS e MacOS."INMOST è un atmosferico puzzle\platform caratterizzato da una solida storia. Il gioco segue le avventure di 3 personaggi diversi, collegati però da un oscuro destino in comune. In un castello abbandonato ...

Pilgrims e The Bradwell Conspiracy aggiunti al catalogo di Apple Arcade : Un aggiornamento a sorpresa di Apple Arcade ha aggiunto quattro nuovi giochi di alcuni entusiasmanti sviluppatori al servizio di abbonamento già molto ricco. L'aggiornamento arriva poche settimane dopo il lancio del servizio, che offre l'accesso a più di 100 giochi per $ 4,99 al mese.Il gioco dell'aggiornamento che attira di più l'attenzione è probabilmente The Bradwell Conspiracy, di Bossa Studios, lo studio dietro I Am Bread e Surgeon ...

Pac-Man Party Royale invade Apple Arcade : Bandai Namco è lieta di annunciare il suo primo titolo per Apple Arcade, Pac-Man Party Royale.Circa 40 anni dopo il lancio del primo gioco di Pac-Man, il celebre personaggio creato da Toru Iwatani torna con un nuovo formato, questa volta su iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV, ma vediamo di seguito tutti i dettagli nel comunicato ufficiale: Leggi altro...

Pac-Man Party Royale giunge su Apple Arcade : Bandai Namco è lieta di annunciare il suo primo titolo per Apple Arcade, Pac-Man Party Royale.Circa 40 anni dopo il lancio del primo gioco di Pac-Man, il celebre personaggio creato da Toru Iwatani torna con un nuovo formato, questa volta su iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV, ma vediamo di seguito tutti i dettagli nel comunicato Namco ufficiale: Leggi altro...

Various Daylife è il nuovo RPG dei creatori di Octopath Traveler disponibile per Apple Arcade : Attraverso un comunicato stampa, Square Enix annuncia che il suo nuovo RPG creato dagli sviluppatori di Octopath Traveler e Bravely Default, Various Daylife, è ora disponibile attraverso Apple Arcade, l'innovativo servizio di abbonamento di Apple.Various Daylife trasporta i giocatori nel misterioso continente di Antoecia, dove devono unirsi ai compagni di viaggio per esplorare la terra, in modo da ampliare e sviluppare il loro insediamento. Il ...

Shantae and the Seven Sirens Part 1 è disponibile a partire da ora su Apple Arcade : WayForward Games ha annunciato, tramite Twitter, che la prima Parte del platform Shantae and the Seven Sirens arriverà oggi su Apple Arcade, sorprendendo i fan con la sua improvvisa comparsa sulla nuovissima piattaforma di gioco.La community tuttavia sembra essere confusa, proprio per quel "Part 1" che si legge nel titolo. Sarà un gioco ad episodi? Una versione di prova? WayForward per adesso continua a mantenere lo stretto riserbo, perciò non ...

What the Golf? : lo strambo gioco che unisce puzzle game e golf è disponibile su Apple Arcade : What the golf? è ora disponibile per tutti i dispositivi iOS tramite Apple Arcade. Il gioco è anche in arrivo nel negozio di Epic games il 1 ° ottobre al prezzo di 15,99 Euro. Al momento potete preordinare il gioco con uno sconto del 25%. Inoltre, il titolo arriverà anche su Nintendo Switch entro la fine dell'anno.Leggi altro...

Mutazione : la curiosa "soap opera mutante" è ora disponibile per PS4 - PC e Apple Arcade : Die Gute Fabrik e Akupara Games annunciano che il loro particolare Mutazione è finalmente disponibile per PS4, PC Steam e Apple Arcade.Hannah Nicklin, Studio Lead presso Die Gute Fabrik afferma:"Siamo lieti di presentare Mutazione come esclusiva mobile per Apple Arcade. Uno dei principi fondamentali del lavoro di Die Gute Fabrik è la creazione di giochi accessibili e attraenti per tutti i tipi di pubblico. Apple Arcade ci fornisce una grande ...

Apple Arcade : i cosiddetti "giochi esclusivi" potrebbero arrivare anche su console? : Apple Arcade è un servizio in abbonamento disponibile a partire da oggi che offre una vasta libreria di giochi esclusivi per iOS. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, l'esclusività si riferisce solo per quanto riguarda la versione mobile, in quanto probabilmente i giochi approderanno su console.Apple si vantava che i suoi giochi fossero "esclusivi" per Arcade, ma non era chiaro cosa significasse, perché alcuni di questi titoli sono noti per ...

Il colorato puzzle game Grindstone annunciato per Apple Arcade : Capybara games ha rivelato che Grindstone, il suo nuovissimo puzzle-battle game, sarà lanciato su dispositivi iOS tramite Apple Arcade il 19 settembre.Seguendo gli stili puzzle di pluripremiati titoli come Might & Magic: Clash of Heroes e Critter Crunch, Grindstone si "maschera" dietro una semplice esperienza di abbinamento di colori, ma rivela rapidamente una profonda strategia e azione a turni Il titolo è sviluppato da Capybara games, ...

Rayman torna con Rayman Mini - il nuovo gioco per iOS in arrivo su Apple Arcade : L'amata mascotte di Ubisoft, Rayman, sta tornando dopo quasi cinque anni grazie ad un nuovo platform chiamato Rayman Mini. Arriverà su Apple Arcade, la data di uscita non è ancora stata annunciata, ma per l'occasione è stato pubblicato un grazioso trailer di annuncio.Rayman Mini è stato sviluppato da Ubisoft Montpellier e Pastagames e vede il nostro protagonista ridotto alle dimensioni di una formica, che intraprenderà un viaggio in un universo ...

Apple Arcade è ora disponibile per i beta tester iOS 13 : ecco i giochi in arrivo questa settimana : Pochi giorni prima del lancio ufficiale previsto per il 19 settembre, Apple Arcade è ora disponibile e accetta abbonamenti da parte di coloro che partecipano al programma iOS 13 beta. Mark Gurman di Bloomberg ha twittato che il servizio di giochi di Apple, che sblocca l'accesso a dozzine di giochi senza pubblicità a un costo mensile, risultava attivo e funzionante. Molte altre persone hanno ottenuto l'accesso sui dispositivi registrati nella ...

Il classico Dreamcast ChuChu Rocket riceverà un sequel e sarà pubblicato su Apple Arcade : A 20 anni dal lancio sullo storico Dreamcast, uno dei giochi più iconici della piattaforma sta ottenendo un sequel. Si tratta di ChuChu Rocket!Noto come ChuChu Rocket Universe, il sequel del puzzle di azione verrà pubblicato per Apple Arcade, ovvero il servizio di abbonamento per iPhone e iPad di Apple che offrirà giochi senza pubblicità o acquisti in-app.Nel gioco, sarà incluso anche il multiplayer. Come nell'originale, mirerete a ottenere più ...