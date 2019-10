“Anche io faccio fatica a riconoscermi” Jo Squillo | la sorella Paola è identica

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 12 ottobre 2019) Joè una showgirl, cantautrice e conduttrice, nota al pubblico in particolare per il suo spirito anarchico, per il carattere ribelle e la celebre canzone “Siamo donne“, presentata a Sanremo nel 1991, in duetto con Sabrina Salerno. Sin da giovanissima si appassiona al mondo della musica e grazie alle sue misure è diventata un’icone sexy degli anni Ottanta. Il suo debutto musicale avviene agli inizi del 1980: in quell’anno Giovanna pubblica il singolo ‘Sono Cattiva-Orrore’ per l’etichetta indipendente Cramps Gang, poi il grande successo, la passione per la televisione e la moda, che la porta in giro per tutto il mondo. Cantante, conduttrice, fashion blogger, Jo, all’anagrafe Giovanna Coletti, è stata ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane” e ha parlato per la prima volta del rapporto profondo che la lega allagemella: ‘’Miaè ...

simonamelani : L’intervista più vergognosa che abbia mai letto. Si sarà anche sentito figo “eheh faccio domande scomode” e invece… - CarloCalenda : Ho preso posizione contro il liberismo ideologico. Sono anni che lo faccio. Ho scritto anche un libro sull’argoment… - teamfreewill5 : @myluvnamu L’ultima cosa che penserei è che sei poser, si vede che ci tieni tantissimo. E anche io sono multi ma fa… -