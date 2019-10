Zingaretti | «Il patto Pd-M5S diventi alleanza contro Salvini Raggi? Non si deve dimettere»

Taglio parlamentari è legge - patto a cena Di Maio-Zingaretti per il doppio turno : Il piatto forte: rilanciare la fase due del governo, dopo il sì definitivo al Taglio dei parlamentari. Occasione ghiotta per iniziare a ragionare sulla futura legge elettorale....

Taglio parlamentari è legge - patto a cena Di Maio-Zingaretti per il doppio turno : Il piatto forte: rilanciare la fase due del governo, dopo il sì definitivo al Taglio dei parlamentari. Occasione ghiotta per iniziare a ragionare sulla futura legge elettorale....

La7 - Letta a Conte e Zingaretti : “Renzi vi farà ballare - io l’ho sopportato troppo. Fate un patto con lui - se non lo rispetta si vada al voto” : “Voglio dare un consiglio non richiesto a Conte e a Zingaretti. È evidente che la lettera di Renzi è per dissotterrare l’ascia di guerra: ‘Io vi faccio ballare’. Penso che loro non debbano accettare questo gioco, non facciano come me. Conte e Zingaretti hanno il coltello dalla parte del manico. Non è possibile che una maggioranza vada avanti in un ‘Vietnam’ quotidiano. Facciano con Renzi un patto, nel momento in cui ...

Zingaretti : "Mi auguro che la mossa di Renzi non abbia impatto sul governo" : L’uscita di Renzi dal Pd? “Mi auguro che non abbia nessun impatto sul governo. Certo le scissioni sono sempre un errore, provocano divisioni, non è positivo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervistato al Tg1.Dal segretario dem, dunque, nessuna attestazione di fiducia. Piuttosto, un augurio, una speranza neanche troppo convinta. Sempre riguardo l’uscita di Renzi, Zingaretti ha ...

M5S-Pd - prove di alleanza. Di Maio : «Patto civico in Umbria». Zingaretti ai suoi : «Errore dividersi» : Dopo l'intesa a livello nazionale democratici e 5 stelle provano a cercare una convergenza anche a livello locale. Luigi Di Maio scioglie la riserva ed annuncia la disponibilità a...

Di Maio propone il "patto civico" in Umbria : Zingaretti strizza l'occhio : In vista delle elezioni regionali in Umbria, il leader dei 5 stelle propone di ''lasciare spazio ad una giunta civica''...

Di Maio propone al Pd il "patto civico" in Umbria : Zingaretti strizza l'occhio : In vista delle elezioni regionali in Umbria, il leader dei 5 stelle propone di ''lasciare spazio ad una giunta civica''...

Di Maio lancia patto civico per l'Umbria. Zingaretti : «Avanti con il confronto» : Fare «un passo indietro per lasciare spazio a una giunta civica». È la proposta di Luigi Di Maio per le regionali in Umbria. «Per rigenerare il patto di...

Di Maio : "Patto civico per l'Umbria" | Zingaretti ci sta | Salvini : "M5s è disperato" : Il capo del MoVimento propone una nuova stagione politica a partire dal voto del 27 ottobre, Dem e Articolo Uno aprono. Il leader della Lega: "Luigi supplica il Pd per evitare di scomparire"

Regionali - Di Maio : “Patto civico per l’Umbria”. Zingaretti : “Avanti con il confronto” : È quanto ha scritto il capo politico del M5S in una lettera alla Nazione in vista delle Regionali in Umbria. Una proposta a cui hanno aderito Pd e Leu

Regionali : ?Di Maio lancia un patto civico per l’Umbria. Zingaretti : avanti con il confronto : «Un patto civico per l’Umbria» è la proposta che il capo politico del M5S Luigi Di Maio lancia in vista delle Regionali in Umbria

Regionali Umbria - Di Maio propone un patto civico : “I politici facciano un passo indietro”. Zingaretti apre : “Sì a confronto” : Una lettera al quotidiano La Nazione per proporre un “patto civico” per l’Umbria in vista delle elezioni Regionali del prossimo 27 ottobre. È la mossa di Luigi Di Maio, che ha di fatto aperto il campo ad una sorta di alleanza con coloro che vorranno condividere il progetto del capo politico del Movimento 5 Stelle. L’iniziativa ha subito raccolto il consenso dei nuovi alleati di governo, con il segretario del Pd Zingaretti ...

Nicola Zingaretti : "Il patto con i 5 Stelle? Non so quale sarà l'approdo finale - se temporaneo o stabile" : "Non so quale sarà l'approdo finale", se il patto con il Movimento 5 stelle sarà temporaneo o stabile, "credo che, in partenza, siano aperte entrambe le strade, noi dobbiamo con serietà continuare in una ricerca comune". Nicola Zingaretti in una intervista a La Repubblica spiega: "Questo governo è u

Bruno Vespa : così Nicola Zingaretti ha tradito Matteo Salvini e stretto il patto di sistema con Luigi Di Maio : "L'8 agosto, giorno di apertura della crisi di governo, Nicola Zingaretti confermò in assoluta buona fede che il Pd era favorevole alle elezioni. Lo diceva da mesi e questo ha convinto Salvini a rompere il patto con Di Maio". Bruno Vespa, nel suo editoriale su Il Giorno, rivela il retroscena clamoro