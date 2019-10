Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019), lo storico giornalista di spettacoli del Tg1 amatissimo dal pubblico, va ine si prepara a dire addio al piccolo schermo. A dare la notiziaq è il quotidiano Il Tempo, secondo cui il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 27 gennaio del 2020, proprio pochi giorni prima dell’inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale di cuiè uno dei volti simbolo con le sue interviste i protagonisti dell’evento sul balcone dell’Ariston in collegamento con il Tg1 delle 20 prima di ogni serata. Così, saputa la notizia,– suo grande amico – è subito sceso in campo rivolgendosi direttamente alla Rai: “Sanremo non puòil mitico ‘Balconcino’ di!!! Si faccia qualcosa. ( contratto di consulenza esterna?)“, ha scritto su Instagram raccogliendo centinaia ...

FQMagazineit : Vincenzo Mollica va in pensione, Fiorello protesta: “Sanremo 70 non può cominciare senza di lui” - Cascavel47 : Vincenzo Mollica va in pensione, Fiorello protesta: “Sanremo 70 non può cominciare senza di lui”… - TutteLeNotizie : Vincenzo Mollica va in pensione, Fiorello protesta: “Sanremo 70 non può cominciare senza di… -