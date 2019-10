Torino | trapiantati 4 organi su un unico paziente

A Torino sono stati trapiantati 4 organi su un solo paziente. È la prima volta in Europa : Per la prima volta in Italia e in Europa è stato effettuato un trapianto combinato di ben quattro organi su uno stesso paziente. Affetto da fibrosi cistica, un uomo di 47 anni è stato sottoposto al trapianto combinato di polmoni, fegato e pancreas presso l’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. L’uomo era stato trasferito qualche giorno fa dal Policlinico di Bari nella rianimazione ...

