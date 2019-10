OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro | per voi un buono di 10 euro!

OnePlus al lavoro su una nuova funzione da aggiungere alla OxygenOS : OnePlus sta lavorando ad una funzione della OxygenOS che traduce in tempo reale le conversazioni durante una videochiamata. L'articolo OnePlus al lavoro su una nuova funzione da aggiungere alla OxygenOS proviene da TuttoAndroid.

Recensione OnePlus 7T Pro : poche novità ma una grande conferma di qualità : La nostra Recensione completa di OnePlus 7T Pro, stretto parente del predecessore ma sempre valido e concreto. L'articolo Recensione OnePlus 7T Pro: poche novità ma una grande conferma di qualità proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7T Pro : caratteristiche tecniche - prezzo e data di uscita : Il nuovo OnePlus 7T Pro rappresenta un punto di svolta nella filosofia dell'azienda cinese: conquistare la fiducia degli utenti puntando tutto su semplicità e potenza. Gli smartphone dell'azienda controllata dal colosso BBK Electronics – la stessa che comanda anche Vivo e Oppo - sono sempre stati belli da vedere, facili da utilizzare e con le giuste funzionalità per colpire il pubblico, ma soprattutto erano in grado di ...

La sfida di OnePlus a migliorarsi : a sei mesi dal 7 - arriva il 7T : Da tempo ormai le Cassandre si danno il cambio a ripetere più o meno la stessa cosa: il mercato degli smartphone è saturo e si sta trasformando in una bolla destinata prima o poi a esplodere. Eppure continuano a moltiplicarsi i modelli e sempre nuovi produttori entrano nel settore tentando la scalata alle quote lasciate libere da colossi come Samsung, Huawei e Apple. Cos'è, allora, che permette di svuotare i magazzini? Un paio di considerazioni ...

OnePlus svela prezzo e disponibilità di OnePlus 7T per l’Italia : In occasione della presentazione di OnePlus 7T Pro, la compagnia cinese ha annunciato i prezzi italiani delle tre varianti dello smartphone. L'articolo OnePlus svela prezzo e disponibilità di OnePlus 7T per l’Italia proviene da TuttoAndroid.

OnePlus annuncia Android 10 per OnePlus 5 - 5T - 6 e 6T : ecco quando arriverà : Durante l'evento londinese che ha svelato OnePlus 7T Pro, l'azienda ha annunciato che la OxygenOS 10.0 arriverà presto sugli smartphone del 2018 e del 2017 L'articolo OnePlus annuncia Android 10 per OnePlus 5, 5T, 6 e 6T: ecco quando arriverà proviene da TuttoAndroid.

Presentato anche il OnePlus 7T Pro : specifiche - foto - prezzo e curiosità del 10 ottobre : Sappiamo che il OnePlus 7T è stato Presentato in India all'incirca un paio di settimane fa, ma quest'oggi 10 ottobre l'azienda cinese è tornata alla carica con l'evento londinese da poco conclusosi, a margine del quale abbiamo fatto la conoscenza del OnePlus 7T Pro e del OnePlus 7T Pro McLaren Edition. OnePlus 7T Pro Il dispositivo include un fluid display borderless da 90Hz con risoluzione QHD+ (516ppi), OxygenOS 10 con Android 10, il ...

OnePlus 7T Pro è ufficiale - anche in McLaren Edition : poche novità ma tanta sostanza : OnePlus 7T Pro è ufficiale e, a differenza di quanto avvenuto con il fratello "standard", non stravolge i pilastri che hanno retto il predecessore L'articolo OnePlus 7T Pro è ufficiale, anche in McLaren Edition: poche novità ma tanta sostanza proviene da TuttoAndroid.

Già noto il prezzo del OnePlus 7T : come seguire la presentazione oggi 10 ottobre : Possibile che il prezzo del OnePlus 7T e 7T Pro (anche McLaren Edition) sia già noto prima della presentazione ufficiale che è prevista per oggi 10 ottobre? Certo che si: un noto leaker ha difatti già presentato il listino ufficioso per entrambe le varianti della nuova generazione di smartphone. Il OnePlus 7T secondo Ishan Agarwal e pure secondo quanto riportato da GizmoChina verrà presentato nella versione da 8 GB RAM e 128 GB di storage ...

Android 10 arriva sui OnePlus 6T cinesi e OnePlus Launcher si aggiorna portando un’interessante novità : HydrogenOS Beta per OnePlus 6T si aggiorna portando Android 10 agli utenti cinesi. Per noi intanto arrivano su OnePlus Launcher le possibilità di rimuovere il drawer delle applicazioni e di aggiungere la scheda Step Counter nella Shelf. L'articolo Android 10 arriva sui OnePlus 6T cinesi e OnePlus Launcher si aggiorna portando un’interessante novità proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7T Pro è disponibile in pre-ordine su un negozio europeo a un prezzo alto : Il nuovo OnePlus 7T Pro è disponibile al pre-ordine su un negozio rumeno al prezzo di 842 euro L'articolo OnePlus 7T Pro è disponibile in pre-ordine su un negozio europeo a un prezzo alto proviene da TuttoAndroid.

Preoccupante calo della batteria per OnePlus 6 dopo la patch di settembre : Uno degli smartphone Android in grado di strappare più consensi in Italia nel 2018 è stato senza ombra di dubbio il cosiddetto OnePlus 6. Il device ha fatto la differenza, grazie soprattutto ad un rapporto tra qualità e prezzo a dir poco competitivo. A dirla tutta, ancora oggi il dispositivo risulta molto popolare dalle nostre parti, nonostante le ultime notizie in merito ai tempi di rilascio dell'aggiornamento con Android 10 non siano così ...

OnePlus 7T Pro McLaren Edition sarà lo smartphone OnePlus più costoso di sempre : Il OnePlus 7T Pro McLaren Edition potrebbe essere il primo smartphone dell'azienda cinese con prezzo vicino ai 900 euro L'articolo OnePlus 7T Pro McLaren Edition sarà lo smartphone OnePlus più costoso di sempre proviene da TuttoAndroid.

Le icone e gli sfondi animati di OnePlus 7T sono scaricabili per altri smartphone OnePlus : OnePlus 7T è finalmente arrivato alla fine del mese scorso con alcune delle funzionalità più esclusive di OnePlus 7 Pro ma a una fascia di prezzo più conveniente. Anche se alcune nuove funzionalità software non raggiungono i vecchi dispositivi OnePlus, ora è possibile applicarvi sia gli sfondi animati che il nuovo pacchetto di icone Round. L'articolo Le icone e gli sfondi animati di OnePlus 7T sono scaricabili per altri smartphone OnePlus ...