Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il tribunale diha emesso una misura interdittiva alla professione di insegnante, su richiesta della Procura, nei confronti di due maestre della scuola dell’infanzia Luigi Calastri, di Cesano Maderno, in provincia die Brianza. L’inchiesta dei carabinieri è scattata durante i primi mesi dell’anno dopo la denuncia di alcuni genitori che avevano notato strani comportamenti nei figli: iavevano crisi di pianto, attacchi di panico o silenzi ostinati prima di entrare in classe. Secondo le indagini, le duesono sospettate di violenze psicologiche mettendo in atto urla, castighi eccessivi e, in qualche caso, anche strattoni e schiaffi. I piccoli, sollecitati dai genitori che già si erano presentati davanti agli avvocati, hanno iniziato a raccontare tutto quello che succedeva in classe. Sulla vicenda è intervenuto il Codacons, annunciando che ...

Noovyis : (Monza, sospese due insegnanti dell’asilo accusate di maltrattamenti sui bambini) Playhitmusic - - Cascavel47 : Monza, sospese due insegnanti dell’asilo accusate di maltrattamenti sui bambini - pier_lamberti : RT @fattoquotidiano: Monza, sospese due insegnanti dell’asilo accusate di maltrattamenti sui bambini -