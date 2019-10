Google Pixel 4 e Pixel 4 XL si mostrano in nuove immagini definitive

C’è un piccolo update per i Google Pixel 3 tramite “Aggiornamento di sistema Google Play” : Controllate la presenza di aggiornamenti di sicurezza nel pannello "Aggiornamento di sistema Google Play" su Android 10. L'articolo C’è un piccolo update per i Google Pixel 3 tramite “Aggiornamento di sistema Google Play” proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant sulle Google Pixel Buds con il nuovo update? Non proprio : Alcuni utenti di Google Pixel Buds possono utilizzare la keyword "Hey Google" per attivare Assistente Google ma senza risultati

Queste sette dovrebbero essere le colorazioni di Google Pixel 4 e Pixel 4XL : Secondo le più recenti indiscrezioni, provenienti da un rivenditore inglese, potrebbero essere addirittura sette le colorazioni di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL.

Google Fotocamera dei nuovi Pixel 4 avrà la funzione "volti frequenti" : L'applicazione Google Fotocamera dei nuovi Google Pixel 4 integrerà la funzione volti frequenti

Google Pixel Watch è a un passo dalla realtà. Xiaomi - nel mentre - è pronta a lanciare il suo smartwatch : Durante l'evento del 15 ottobre Big G potrebbe lanciare il nuovo Google Pixel Watch

Non solo Google Pixel 4 ma anche un Pixel 5G il 15 ottobre come vero colpo di scena? : Mentre dei Google Pixel 4 e Pixel 4 XL si sa veramente tutto a pochi giorni dal loro lancio, dopo settimane e settimane di anticipazioni che sono state pure raccolte in un nostro approfondimento, il colpo di scena per il prossimo keynote di Big G potrebbe essere il lancio di un terzo dispositivo davvero all'avanguardia. Si tratterebbe del primo Google Pixel 5G che sfrutti cioè una velocità di connessione di ultima generazione.

L'aggiornamento di sicurezza Android di ottobre arriva su Essential Phone e Google Pixel con varie novità : A distanza di due anni dal lancio di Essential Phone PH1, lo smartPhone continua a ricevere con puntualità gli aggiornamenti di sicurezza mensili

Aggiornate i vostri amati Google Pixel - sono arrivate le patch di sicurezza di ottobre : Oggi è il primo lunedì del mese e Google ha rilasciato le nuove patch di sicurezza Aggiornate a ottobre 2019 per i suoi dispositivi Pixel.

Già delude il prezzo dei Google Pixel 4? Quanto costerebbero in Italia : A poco più di una settimana dal lancio dei Google Pixel 4, ecco che il prezzo dei modelli della futura serie si è palesato online, comunicato da un informatore di spicco del calibro di Evan Blass almeno in dollari canadesi. Almeno secondo Quanto trapelato finora, la politica commerciale di Google potrebbe non essere lungimirante, considerando l'estrema concorrenza del mercato. Apprendiamo che il Google Pixel 4 da 128 GB dovrebbe costare

Evleaks ci dà le prime info sui prezzi dei Google Pixel 4 - che avranno un Google Assistant più efficace : Sembra inarrestabile il flusso di anticipazioni che riguarda i Google Pixel 4, sempre più vicini al lancio e sempre più chiacchierati

Ecco i video demo di Google Assistant - Motion Sense e pagamento con Face Unlock su Google Pixel 4 : Con i Google Pixel 4 arriveranno novità anche relative a Google Assistant ed alle gesture Motion Sense e grazie allo staff di XDA Developers abbiamo la possibilità di saperne un po' di più. Google Pixel 4 potrà contare su una nuova versione di Google Assistant più veloce di quella disponibile ad oggi (ciò avviene grazie alla riduzione dei modelli di rete neurale di riconoscimento vocale e comprensione del linguaggio da 100 GB a meno di 0,5

Pensavate che fosse finita : ecco nuovi render dei Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL : Lo ammettiamo: stiamo arrivando alla convinzione che i Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL sono gli smartphone Android più leakati di sempre. Dopo avervi mostrato tutte le nuove informazioni sul Motion Sense e Google Assistant presente nei nuovi Google Pixel 4, ecco che Evan Blass torna a far parte dei due nuovi smartphone di Google rilasciando alcuni nuovi render. Da quel che possiamo vedere non sono presenti ulteriori novità rispetto ai leak