Fondi Muro Messico, c'è una bocciatura

Un giudice federale del Texas respinge il piano di Trump di spostaredel Pentagono per la costruzione delcon il. Il giudice David Briones ritiene illegale la dichiarazione di emergenza proclamata da Trump per spostaredel Dipartimento della Difesa e usarli per un progetto che il Congresso si è rifiutato di pagare.(Di sabato 12 ottobre 2019)