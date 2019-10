Contrastare l’invecchiamento precoce | mai trascurare l’importanza di “una giusta quota

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Vivono più a lungo anche perché mangiano (e bevono) meglio. Le donne italiane vivono mediamente fino a 85,2 anni, mentre gli uomini non superano gli 80,8 anni. Questa maggiore longevità dipende da vari fattori, uno dei quali è rappresentato da nutrizione e stile di vita: le donne “hanno un’alimentazione migliore, fumano meno e bevono meno alcol degli uomini“. E’ quanto emerge da uno studio dell’Osservatorio nutrizionale Grana Padano, basato su 4.000 interviste. In particolare, le donne assumono più proteine, vitamina A, acido folico e vitamina C, e mangiano più verdura, beneficiando quindi di un’azione antiossidante data dai polifenoli, carotenoidi, vitamine e sali minerali. Inoltre pranzano più spesso a casa, il 69% delle donne intervistate non ha mai fumato, bevono meno bibite zuccherate e meno bevande alcoliche rispetto agli uomini, che ne assumono ...

macro_cultura : L'alimentazione Vegan è il metodo più semplice e naturale per contrastare l’invecchiamento e vivere a lungo - GreenSoulC : Due nostri prodotti più efficaci per contrastare l’invecchiamento cutaneo. INGREDIENTI INNOVATIVI PER RISULTATI STU… -