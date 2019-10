Casting per una serie televisiva e per uno spettacolo teatrale

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019)attualmente aperti, alla ricerca di figure varie, per realizzare una interessanteambientata agli inizi del 1900. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attrici per la realizzazione di unodella compagnia Oyes, diretto dal regista Stefano Cordella e dal titolo The Oblomov Show. UnaSelezioni ancora aperte, a cura di Klab4 film, per unaambientata agli inizi del secolo scorso. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata nei confronti di ragazzi (solo maschi) di età compresa tra 14 e 16 anni, con capelli lunghi e statura tra 1, 60 e 1, 70. Dato il contesto storico in cui laè ambientata non verranno accettate le candidature di ragazzi con tatuaggi o doppi tagli. Per prendere parte alle selezioni, gli interessati devono inviare, a cura dei genitori o di chi ne fa le veci, dati personali, ...

alekosur : @Uberbored_80 Beh fanno dei casting per scegliere i concorrenti per cui sceglieranno anche le case che dovranno essere di un certo tipo .. - enCASTingcalls : ITALY: attrici, 28-35, Italiano (fluente), per serie TV a Roma #italy #roma #italian #castingcall #actor #audition… - ItalianCruiseD : @Wish_Casting Grazie della segnalazione @Wish_Casting, ho il timore non ci siano mai arrivate le segnalazioni. Se c… -