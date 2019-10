Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma. In questi giorni si parla moltopossibilità di espellere ladalla, dopo l’inizio delle operazioni militari nel nordSiria contro i curdi delle Forze siriane democratiche che hanno spazzato via lo Stato islamico territoriale da quella regione, in tandem con l’America. A

ilfoglio_it : Perché cacciare la Turchia della Nato non è fattibile (e non conviene). Il Patto atlantico non prevede la rimozione… - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @tg2rai @GiuseppeConteIT @luigidimaio @FratellidItaIia @TgLa7 @UEFAcom_it @Coninews @corriere @Agenzia_Ansa @lastampa… - ClaudioZavatti1 : @il_Ghisa @Mov5Stelle @luigidimaio non è possibile essere riscattati da un Dittatore da due soldi. Che si muova tut… -