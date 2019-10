Tennis | Fognini e Berrettini avanti a Shangai | per la seconda volta due italiani ai

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fognini e Berrettini fanno la storia! Due azzurri in ballo per le Finals : Fabio Fognini e Matteo Berrettini fanno la storia: mai era successo che in un Masters 1000 sul cemento due italiani raggiungessero i quarti di finale e mai era accaduto che due azzurri fossero in ballo per le ATP Finals di Londra. Un 2019 per il Tennis maschile italiano da ricordare perché i riscontri sono considerevoli e non da sottovalutare. Se il ligure è stato il primo a vincere un 1000 a Montecarlo, Berrettini è stato il primo a ...

Tennis : Fabio Fognini virtualmente n.11 dell’ATP Race. Tutte le possibili variazioni per la qualificazione alle Finals : Fabio Fognini continua la propria avventura nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) e sconfigge anche il russo Karen Khachanov. Una prestazione di grande qualità per l’azzurro che ha saputo interpretare tutti i momenti del match, facendo proprio il confronto e qualificandosi per la prima volta in carriera ai quarti di finale di questo torneo. Un successo importante anche per un altro obiettivo, ovvero le ATP Finals di Londra. Per essere parte ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini batte anche Khachanov e vola ai quarti. Il sogno delle ATP Finals continua : “Fabio Fognini is magic“. L’azzurro continua il suo percorso nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) sconfiggendo il n.9 del mondo Karen Khachanov, che lo aveva sconfitto a Pechino nell’ultimo confronto, con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 48 minuti di partita. Un match ben giocato da Fabio dal punto di vista tecnico e tattico, al cospetto di un Khachanov decisamente falloso (44 errori non forzati). Con questo risultato, ...

2019 - l’anno della rinascita : il Tennis maschile italiano non è solo Berrettini e Fognini : Gli ottimi risultati che i nostri tennisti stanno continuando a ottenere in tutte le parti del mondo e su tutte le superfici confermano che il 2019 è ufficialmente l’anno della rinascita del tennis maschile italiano. Su tutti, ovviamente, ci sono i risultati di Matteo Berrettini e di Fabio Fognini, il primo si è spinto fino alla semifinale degli US Open, traguardo che un italiano non raggiungeva da 42 anni, il secondo ha vinto il Masters 1000 a ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Shanghai. Il sogno delle ATP Finals continua : Fabio Fognini continua la propria avventura cinese a Shanghai, nel Masters 1000 asiatico. L’azzurro ha piegato, soffrendo, un redivivo Andy Murray, mettendo in mostra non solo qualità tecniche ma anche mentali, al cospetto dello scozzese che ha cercato di giocare il confronto molto sull’aspetto psicologico. L’azzurro però ha tenuto botta con personalità e nel tie-break del terzo set ha fatto vedere di che pasta è fatto, ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini soffre ma piega Andy Murray in tre set. L’azzurro accede agli ottavi di finale : Fabio Fognini di cuore e di talento la spunta contro il britannico Andy Murray. Il ligure (n.12 del mondo) supera l’ex n.1 del ranking (reduce dall’operazione all’anca) nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai (Cina) e accede agli ottavi di finale. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6 (4) 2-6 7-6 (2) in 3 ore e 11 minuti di partita. Una sfida non solo tecnica ma anche mentale, con Murray che ha cercato di ...

Tennis – Andreas Seppi - primo figlio in arrivo! Fognini ironizza sui social : “allora ti funziona…” [FOTO] : Andreas Seppi annuncia su Instagram l’arrivo del primo figlio con la compagna Michela: Fognini ironizza fra i commenti Andreas Seppi diventerà presto papà. Il Tennista altoatesino ha annunciato ai fan di Instagram la lieta notizia, postando una foto con la moglie Michela e la didascalia: “ci sentiamo benedetti e pronti per una nuova avventura… la nostra famiglia sta crescendo“. Fra i tanti commenti di auguri spicca ...

Tennis : è record per l’Italia - otto azzurri nei top100 con l’ingresso di Salvatore Caruso mentre impazza il duello Fognini-Berrettini : Quella di oggi è una giornata a suo modo storica per il Tennis italiano, con il record di otto italiani classificati tra i primi 100 giocatori del mondo raggiunto grazie al Challenger di Barcellona vinto da Salvatore Caruso, capace in questo modo di andare al numero 98 del ranking ATP. Questo dato fotografa un momento felice del Tennis di casa nostra, nel quale ci sono due giocatori in lotta per le Finals di Londra, uno (Fabio Fognini) che è ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini domina Sam Querrey e vola facilmente secondo turno : Inizia in maniera molto positiva l’avventura di Fabio Fognini (n.12 del ranking) nel Masters 1000 di Shanghai (Cina). L’azzurro ha sconfitto agevolmente l’americano Sam Querrey (n.45 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 5 minuti di partita. Un match dominato dall’azzurro che ha saputo mettere a frutto la sua superiorità nello scambio, regalando alcuni alcuni colpi di pregevolissima fattura, al cospetto di ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : l’analisi del sorteggio. Tanti ostacoli per Djokovic - meno per Federer e Medvedev. Berrettini più “fortunato” di Fognini : A Shanghai si disputa il penultimo Masters 1000 dell’anno, torneo che assegna punti fondamentali per coloro che devono ancora qualificarsi per le ATP Finals 2019. Sarà una lotta durissima e che ovviamente si deciderà in quel di Parigi-Bercy, ma è importante ottenere già un risultato importante sul cemento cinese. Lo sanno bene i due azzurri Matteo Berrettini e Fabio Fognini, rispettivamente numero otto e dodici della Race. In questo ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : il sorteggio del tabellone. Fognini inizia con Querrey - per Berrettini c’è Struff : E’ stato effettuato il sorteggio del Masters 1000 di Shanghai, torneo fondamentale per la corsa alle ATP Finals 2019. Un primo turno insidioso quello che aspetta i tre azzurri già presenti in tabellone. Fabio Fognini, testa di serie numero dieci, se la vedrà con l’americano Sam Querrey; mentre Matteo Berrettini, numero dodici del seeding, farà il suo esordio con il tedesco Jan-Lennard Struff. sorteggio ostico anche per Lorenzo ...