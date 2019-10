Penati | gli altri assolti e i tumori mediatico giudiziari

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) È morto Filippo. È morto di tumore e secondo la sua viva voce questo tumore è stato causato anche dai processi che ha subito. Non è vero.Come giornalisti variamente impegnati, da una parte o dall’altra della barricata, dovremmo onestamente non avvalorare l’idea che è un’inchiesta o un processo a creare le condizioni psicofisiche ideali per lo sviluppo di cellule tumorali.Di fronte alla morte di un uomo delle istituzioni, dovremmo essere coraggiosi e sinceri e dire che il tumore di(ma non solo il suo) è stato causato, o almeno favorito, da quello che, per primo, Daniel Soulez Larivière ha definito “Le cirque médiatico-judiciarie”, il circoo. Il tritacarne, la gogna.Ciò che distrugge la vita delle persone è la pubblicazione di teoremi accusatori ...

