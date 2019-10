Neet | record in Sicilia | il 38 | 6% della popolazione

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Nel nostro Paese la presenza di giovani etichettabili come ‘’ (Not in education, employment or training), vale a dire che non studiano, non lavorano e non seguono nessun percorso di formazione, vede al primo posto la, con un’incidenza del 38,6%. A seguire la Calabria (36,2%) e la Campania (35,9%). E’ uno dei dati più significativi contenuti nella ricerca di Unicef Italia ‘Il silenzio dei. Giovani in bilico tra rinuncia e desiderio’, realizzata sugli ultimi dati Istat del 2018, e lanciata oggi nell’ambito del progetto ‘Equity’, selezionato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile.La fotografia dei giovaniitaliani evidenzia una composizione particolare quanto intuibile sotto il profilo dell’età: nel 47% dei casi tra i 25 e i 29 anni, nel 38% tra i ...

