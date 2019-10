Inter | Lautaro | “noi l’anti-Juve?” L’attaccante risponde così

Fonte : calcioweb.eu

"L'l'anti-Juve? Loro sono molto forti, l'ho detto dopo la partita: lavoreremo per arrivare al loro livello, la sconfitta non deve essere qualcosa di negativo, ma uno stimolo per migliorarsi". Sono le dichiarazioni dell'attaccante dell'Martinez, impegnato con l'Argentina,vista ai microfoni di Sportmediaset dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus. "Voglio fare bene all'– continua– per poter stare qui, giocare con i miei compagni e dare tutto per l'Argentina. Per ora sono concentrato sulla nazionale, della partita con la Juve parleremo quando ci ritroveremo tutti. Analizzeremo insieme gli errori che hanno portato alla sconfitta, ma ci penseremo al ritorno nel club".

