Il lato nascosto di Bernard Arnault | una «bad company» in Belgio e conti in rosso

Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Alla periferia di Bruxelles c’è la sede della Courtinvest, una società controllata dal patron del gruppo Lvmh che registra perdite da capogiro e un patrimonio netto negativo per oltre 1,4 miliardi di euro. È l’eredità di un’operazione che ha portatoa diventare il secondo azionista di Carrefour.

