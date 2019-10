Gemini Man è un incredibile film sperimentale a budget gigantesco

Fonte : wired

(Di giovedì 10 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=QIlIpw73KDo Non è la prima volta che vediamo un attore digitale, cioè una creazione interamente computerizzata che tuttavia ha la medesima credibilità degli attori intorno a lui. È la prima volta invece che lo vediamo nella forma di un umano e non di una creatura fantastica e che lo vediamo per un minutaggio così lungo; la prima volta soprattutto che è modellato su qualcuno che già conosciamo, ovvero a Willy Il Principe di Bel-Air. Will Smith (di oggi) recita con Will Smith (di ieri), cioè un attore è in diretta competizione con il se stesso giovane mentre interpreta un sicario che lotta per non essere ucciso da versione giovane di se stesso. Il Will Smith giovane è sempre interpretato da lui, da Will Smith, tramite il processo di motion-capture, lo stesso usato per creare Thanos o la scimmia Cesare di Il pianeta delle scimmie (un attore recita con dei ...

