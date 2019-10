Fabian Ruiz rischia di saltare Norvegia-Spagna | problemi di salute

Fabian Ruiz ha la faringite. A rischio Norvegia-Spagna : Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, sarebbe alle prese con la faringite. Lo scrive Goal.com. Lo spagnolo potrebbe quindi rischiare di saltare la partita della sua nazionale contro la Norvegia, prevista per sabato sera. Le sue condizioni, scrive il portale, saranno valutate di giorno in giorno per capire se potrà o meno disputare la gara. A seguire la vicenda da lontano sarà anche Carlo Ancelotti. Dopo la sosta il Napoli dovrà affrontare ...

Mundo Deportivo : comincia la guerra Barcellona-Real Madrid per Fabian Ruiz : Si prospetta una guerra tra Barcellona e Real Madrid per Fabian Ruiz, scrive oggi il Mundo Deportivo. Le intenzioni dei blaugrana sul centrocampista del Napoli, erano già chiare quando Eric Abidal, il segretario tecnico della Barca, lo aveva studiato a Lecce, le intenzioni dei Blancos invece non appaiono ancora chiare. Non si capisce se Fabian Ruiz potrebbe interessare come alternativa a Pogba ed Eriksen o se sia solo una manovra per ...

Gazzetta : i continui cambi di ruolo fanno soffrire Fabian Ruiz e Zielinski : “La missione è la ricerca del vero Napoli” scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport, ma la vera difficoltà è quella di capire quale sia il vero Napoli tra le tante formazioni proposte dal mister Ancelotti in questo avvio di campionato. 9 formazioni diverse con 3 moduli differenti, quelli proposti dal tecnico fino ad oggi, tutti questi esperimenti possono confondere E se è vero che l’allenatore ha voluto giocatori eclettici ...

Calciomercato Juventus - interesse per Fabian Ruiz del Napoli (RUMORS) : Arrivano nuove voci per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie trapelate, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Fabian Ruiz, forte centrocampista che milita nelle fila del Napoli e della nazionale spagnola. Il classe 1996 è stato protagonista di un buon avvio di stagione e, stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo Don Balon, sarebbe un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri. il tecnico ...

Live Torino Napoli 0-0 : Fabian Ruiz impegna Sirigu : Sorpresa! Dopo il passo falso di Genk, il Napoli torna al tridente con il ritorno in campo di Insigne, schierato nella posizione a lui più congeniale di esterno d'attacco. Fuori Milik e...

LIVE Torino-Napoli 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : Fabián Ruiz impegna Sirigu dalla distanza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16′ Perde palla pericolosamente Zielinski a centrocampo con Rincon che serve Verdi, il tiro finisce sull’esterno della rete. 14′ Percussione centrale di Insigne che non passa la palla a Mertens e va al tiro, Izzo smorza il tiro che finisce sulle mani di Sirigu. 12′ Prova il Torino a costruire con Ansaldi e Rincon ma quest’ultimo sbaglia l’appoggio per ...

Calciomercato Juventus - è sfida a Barcellona e Real per Fabian Ruiz (RUMORS) : La Juventus è pronta ad affrontare un importante match domenica sera contro l'Inter e, in caso di vittoria, potrebbe superare la squadra di Conte e diventare prima in classifica. La Champions League ha dato evidentemente ulteriore consapevolezza ad una squadra che sembra stia piano piano assorbendo i dettami tecnici e tattici di Maurizio Sarri. Oltre al calcio giocato, altro argomento molto chiacchierato dai media sportivi è sicuramente il ...

Gazzetta : giusto il giallo per Fabian Ruiz : Buona la direzione di gara di Genk-Napoli del rumeno Kovacs secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport. Nonostante le critiche mosse dall’allenatore della formazione belga Mazzù al termine della partita, il giallo per il fallo di Fabian Ruiz al 71′ appare la scelta giusta. placca Ito a centrocampo, è evidente, ma l’azione soffocata non era una chiara occasione da gol, il giallo è giusto. L'articolo Gazzetta: giusto il ...

Mazzù : “Non voglio parlare dell’arbitraggio ma Fabian Ruiz era da rosso” : Felice Mazzù, l’allenatore del Genk durante la conferenza stampa al termine della gara contro il Napoli si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi “I ragazzi hanno capito che hanno delle capacità importanti e oggi lo hanno dimostrato giocando da squadra. Questa è la grande differenza con la partita contro il Salisburgo. Ora non pensiamo al passaggio del turno. Ho detto ai miei ragazzi che bisogna giocare così anche in ...

Pagelle Genk-Napoli 0-0 - voti Champions League : malissimo Lozano e Fabian Ruiz : Dopo l’esordio con vittoria sui campioni in carica arriva una prestazione deludente per il Napoli in Champions League nella seconda giornata: i campani infatti escono con solo un pareggio dal campo del Genk. Napoli Meret, voto 6,5: un paio di parate importanti per il portierone del Napoli che si conferma in un ottimo stato di forma. Di Lorenzo, voto 6,5: destra o sinistra cambia poco per il terzino ex Empoli. Inizio di stagione super: ...

Live Genk-Napoli live 0-0 Giallo anche per Fabian Ruiz : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...

Gianluca Di Marzio : partirà Elmas a centrocampo con Fabian Ruiz contro il Genk : Non ci sono certezze su quale sarà l’undici titolare i oggi contro il Genk, ma si prova ad azzardare ipotesi, come fa Gianluca Di Marzio sul suo sito che ipotizza una rivoluzione a centrocampo. A centrocampo, Callejon sarà affiancato da Elmas, Fabian e Insigne, mentre in avanti riecco il tandem Lozano-Mertens. Tutto confermato invece in difesa dove non ci dovrebbero essere dubbi per la coppia Manolas-Koulibaly con Mario Rui sulla fascia ...

Napoli - il Barcellona piomba su Fabian Ruiz : gli azzurri tremano! : Fabian Ruiz Barcellona- Secondo quanto riportato dalle ultime news di mercato e come riportato da “Mundo Deportivo”, il Barcellona sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Fabian Ruiz. Un assalto totale ed imminente, il quale potrebbe trovare conferme già dai prossimi mesi, ma poi concretizzarsi solamente a cavallo della prossima estate. Fabian Ruiz, dal […] L'articolo Napoli, il Barcellona piomba su Fabian Ruiz: gli ...

Fabian Ruiz - il Barça fa sul serio e ADL pensa a un prolungamento : Fabian Ruiz nel mirino di una big spagnola. ADL pronto a prolungargli il contratto Fabian Ruiz è arrivato a Napoli nell’estate del 2018 per la cifra di 30 milioni. Le sue prestazioni con la maglia azzurra hanno già fatto lievitare il prezzo del suo cartellino che, attualmente, vale almeno il doppio. Gli azzurri quando l’hanno prelevato dal Betis gli hanno fatto un contratto quinquennale con scadenza nel 2023, ma vista la ...