Dimentica il figlio all’aeroporto e poi ha in volo una crisi di panico | aereo torna

Catania - Leonardo morto a 2 anni Dimenticato in auto dal papà : “Figlio mio - cosa ti ho fatto” : È distrutto dal dolore Luca Cavallaro, papà del bambino morto ieri a Catania dopo essere stato dimenticato in auto e sotto al sole nel parcheggio dell'Università, dove il genitore lavora: "Leonardo, cosa ti ho fatto?". I medici, tra cui anche il nonno materno, endocrinologo al Policlinico, hanno provato per 37 minuti a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare: "Ricordo solo di essere uscito di casa e di averlo sistemato nel seggiolino. Poi, ho ...

Lory Del Santo in lacrime ricorda il figlio : “Non c’è mai niente davvero alle spalle - non possiamo Dimenticare” : “È stato un anno annebbiato, è passato velocemente ma è stato come il jetlag”. Così Lory Del Santo si racconta in una lunga intervista a “Mattino Cinque”, a un anno dalla morte del figlio Loren, suicida a 19 anni. E mentre parla della sua esperienza non riesce a trattenere la commozione e le lacrime: “Ti devi sempre sentire in colpa, è colpa tua. Dovrei essere sommersa dalle colpe ma invece io ho cercato di fare tutto bene. Comunque ...

Dimenticano sul treno il figlioletto di due anni : genitori nel panico - poi il lieto fine : In Mamma ho perso l'aereo un bambino di 8 anni veniva dimenticato a casa dai genitori che partivano in vacanza: qualcosa di diverso è invece accaduta ieri a Forlì, dove un...

Torino - coppia Dimentica il figlio neonato in treno : passeggeri si prendono cura di lui : Un episodio abbastanza singolare si è verificato alla stazione di Airasca, nel torinese, nella giornata di sabato 31 agosto. Erano infatti le ore 19:20, quando una coppia è scesa dal convoglio della linea Sfm2, diretta a Pinerolo. I due hanno scaricato i bagagli e il passeggino del loro bambino, ma si sono dimenticati del piccolo. Da lì in poi è stata una questione di attimi: la coppia si è accorta che mancava il proprio infante e che ...

Mamma e papà Dimenticano il figlio di pochi mesi sul treno : Sono stati minuti di terrore quelli vissuti da una Mamma e un papà che domenica sera si sono accorti, quando ormai il treno era ripartito dalla stazione di Airasca, di aver dimenticato a bordo il figlioletto di pochi mesi addormentato nell’ovetto in cui lo avevano sistemato. Il fatto è successo intorno alle 19.20. I genitori sono scesi dalla carrozza del regionale della Sfm2 diretto a Pinerolo, hanno scaricato i bagagli e anche il telaio del ...