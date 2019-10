Dieta con mandorle dopo i 40 e i 50 anni | i consigli dell’esperta

Dieta Jamie Oliver - lo chef irriconoscibile : «Ho perso 12 kg in tre mesi». Ecco come ha fatto : Anche se gli affari, negli ultimi tempi, non vanno troppo bene, Jamie Oliver resta uno degli chef più popolari al mondo. Pur essendo nato nel Regno Unito, dimostra di avere un'anima...

Dieta del pomodoro contro pressione alta e ritenzione idrica : La Dieta del pomodoro contro pressione alta, ritenzione idrica e tumore. La Dieta del pomodoro di Pachino è anche una Dieta ipocalorica per dimagrire

Dieta di ferro contro anemia - ecco cosa mangiare : menù : La Dieta di ferro contro l’anemia è la Dieta che molte donne sono costrette a seguire in alcuni momenti della vita. Come modello Dieta Mediterranea

Acque alcaline ionizzate nella Dieta : i consigli della nutrizionista : Le Acque alcaline ionizzate sono nutrimento liquido per tutto l’organismo. A distinguere queste Acque, note anche come Acque funzionali, è soprattutto il loro pH, l’indicatore che misura l’acidità, la neutralità e l’alcalinità di un liquido organico, che è alcalino (superiore a 7) e in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi. E ancora: grazie alla loro azione depurativa, le Acque alcaline ionizzate facilitano l’eliminazione delle ...

Dieta contro stanchezza - cosa mangiare per combatterla? : Dieta contra stanchezza, cosa mangiare e cosa fa bene alla salute? Quali alimenti consumare per dare benessere all'organismo e alla mente

Farid di Riccanza a Dieta da Lemme : l’incontro bizzarro : Riccanza Deluxe, Farid incontra Lemme nella prima puntata della quarta stagione È cominciata col botto la stagione di Riccanza Deluxe! I protagonisti della quarta edizione probabilmente saranno proprio Farid Shirvani e il dottor Lemme, che lo farà dimagrire. Il primo episodio di Riccanza Deluxe è andato in onda stasera, martedì 8 ottobre 2019, su MTV, […] L'articolo Farid di Riccanza a dieta da Lemme: l’incontro bizzarro proviene da ...

Dieta con uva passa : controlla il colesterolo e attiva il metabolismo : La Dieta con uva passa è un insieme di raccomandazioni alimentari che, se concretizzate, permettono di tenere sotto controllo il colesterolo e di attivare il metabolismo. Al centro di tutto c’è l’uva sultanina, conosciuta anche come uva passa. Prodotta soprattutto in Turchia e in Australia, viene esportata in tutto il mondo si contraddistingue per un apporto energetico che sfiora le 300 calorie all’etto. Come ricordato anche ...

La Dieta giapponese contro il tumore alla prostata : Il tumore alla prostata, secondo alcune recenti ricerche, avrebbe un’incidenza maggiore nei Paesi dell’Occidente, mentre in Giappone i numeri diminuiscono in modo sorprendente, passando ad un’incidenza del 10%. Uno studio pubblicato su “Biology and Reproduction” ha dimostrato i benefici della “dieta giapponese” nella prevenzione del cancro alla prostata, perché favorirebbe la produzione di una molecola ...

7 semi con proprietà benefiche per l'organismo da inserire nella Dieta : Esistono molte piante versatili in cucina contenenti semi ricchi di sostanze nutritive, nonché di proprietà benefiche utili all'organismo. Essi possono essere impiegati nella preparazione di infusi, uniti agli ingredienti di una ricetta o semplicemente consumati come snack. Occorre però assumerli in maniera moderata, poiché ricchi di calorie. Di seguito, un elenco di alcuni di questi semi.

Dieta con poco sale : ti sgonfi e controlli la pressione : Seguendo una Dieta con poco sale è possibile sgonfiarsi e controllare la pressione. Come ricordato dagli esperti di Humanitas, l’aggiunta di sale agli alimenti va gestita tenendo conto del fatto che all’apporto di sodio contribuiscono numerose altre fonti. Tra queste è possibile ricordare i piatti già pronti, ma anche cibi a dir poco insospettabili come le fette biscottate e i biscotti. Per questo motivo, oltre che moderare il sale ...

Dieta del riso del Dr Kempner : perdi kg con i carboidrati e controlli la pressione : La Dieta del riso del Dottor Kempner è un regime alimentare che permette di dimagrire senza rinunciare ai carboidrati e di migliorare i valori della pressione. Il suo ideatore è il ricercatore medico Walter Kempner, nato nel 1903 a Berlino e venuto a mancare nel 1997. La Dieta è stata da lui messa a punto nel 1939 a seguito di numerosi studi focalizzati sulla minor frequenza di obesità, ipertensione e problemi cardiaci tra le popolazioni che ...

Diabete tipo 2 - si può guarire con la Dieta : I pazienti con Diabete di tipo 2 possono guarire grazie alla perdita del 10% circa del proprio peso corporeo entro pochi anni dalla diagnosi. Questa è la principale conclusione di uno studio condotto da un team scientifico attivo presso l’Università di Cambridge. I dettagli in merito sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Diabetic Medicine. Il rapporto tra la remissione del Diabete di tipo 2 e il dimagrimento è stato più volte ...

Dalla nutraceutica alla Dieta chetogenica : a Bologna il convegno dedicato alle donne : Sabato 19 ottobre a Bologna, presso l’Hotel Savoia Regency di Via del Pilastro, 2 si svolgerà il convegno SINut dedicato alla dieta chetogenica nell’ambito del Pianeta donna. Costituita nel 2009, la SINut intende promuovere ricerche e studi nell’ambito della nutraceutica, disciplina che indaga i componenti o i principi attivi degli alimenti con effetti positivi su salute, prevenzione e trattamento delle malattie. La nutraceutica è un settore in ...